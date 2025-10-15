Michael van Gerwen doet bewust een stapje terug van het darts en laat de Players Championship Finals schieten. Dinsdagavond maakte de Nederlandse topdarter bekend zijn missie te staken om nog te plaatsen voor de laatste major vóór het WK darts en komt nu met een uitgebreide verklaring.

Tegen het Algemeen Dagblad liet de huidige nummer drie van de wereld nog kort weten dat hij 'de man met de hamer' was tegengekomen en dat hij 'even zijn hoofd leeg moet maken en alles op een rijtje moet krijgen'. Maar Darts World sprak wat uitgebreider met de Nederlander. Tegen het Engelse medium gaf hij wat meer tekst en uitleg over zijn afwezigheid tijdens Players Championship 32 woensdag en de bijkomende consequentie dat hij de PC Finals mist.

'Dat is van levensbelang'

"Iedereen weet wat er is gebeurd", doelt hij op de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne. "Nu is mijn aandacht volledig bij mijn kinderen. Natuurlijk heeft het nieuws over mij en hun moeder veel effect op ze. Het is van levensbelang dat we allebei onze liefde en aandacht aan ze geven, wat er ook allemaal gebeurt. Deze beslissing stond al een tijdje vast. Ik weet dat mijn fans me graag in Minehead (de plek van de PC Finals, red.) zien, maar ik verzeker ze dat ik snel weer terug ben. Dit is een zwaar jaar geweest en ik moet nu de batterijen opladen voor het WK."

'Mijn familie is het aller belangrijkst'

Van Gerwen wil de fans en andere mensen bedanken voor hun steun via sociale media. "Ik zie alle berichten en ze betekenen veel voor me. Uiteindelijk zijn we allereerst liefhebbende ouders, ondanks dat we darters zijn in de spotlights. Ik ben het aan mezelf verschuldigd om alleen te presteren als ik volledig gefocust ben en honderd procent kan geven in de sport waar ik zoveel van hou. Op dit moment is mijn familie het aller belangrijkst en zij zullen altijd prioriteit zijn. Ongeacht al het andere."

Players Championships

Players Championship 32 gaat woensdag dus verder zonder Van Gerwen en ook de Finals zal voor het eerst sinds het bestaan in 2009 zonder de Nederlandse topdarter zitten. Momenteel staat ook regerend wereldkampioen Luke Littler nog buiten plaatsing, maar hij heeft nog drie toernooien de tijd om zich alsnog te mogen melden in Minehead.

Beluister de podcast Darts Draait Door