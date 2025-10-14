Niet alleen Michael van Gerwen dreigt de Players Championship Finals te moeten missen, ook Luke Littler zit in de gevarenzone. De regerend wereldkampioen en nummer twee van de wereld wacht een inhaalrace en met nog maar drie toernooien te gaan is zijn deelname aan de laatste major vóór het WK darts hoogstens onzeker.

Littler won zondag nog de World Grand Prix door Luke Humphries in de finale met 6-1 in sets aan de kant te zetten. Daarna ging hij maandag naar het jeugd-WK, waar hij in de halve finales werd geklopt door Beau Greaves en dus geen jeugdwereldkampioen kan worden dit jaar. Met goed spel en ongetwijfeld goede moed meldde hij zich dinsdag weer in Wigan voor Players Championship 31, maar moest hij verrassend snel weer naar zijn hotelkamer. Al in de eerste ronde verloor hij van regerend Europees kampioen Ritchie Edhouse: 6-4.

Prima niveau, botte pech

Littler gooide tegen Edhouse uitstekend, met ruim 106 gemiddeld was hij verreweg de beste verliezer van de dag. Maar zijn tegenstander was met ruim 104 gemiddeld ook uitstekend en dus net wat scherper op de momenten dat het moest. Littler pakte door de verrassend vroege nederlaag geen prijzengeld en moet dus ook nog aan de bak in de laatste drie vloertoernooien van dit jaar om de PC Finals te halen. Hij zit niet zo diep in de problemen als de Nederlander Michael van Gerwen, maar zijn achterstand is ook niet 'zomaar' ingehaald.

Littler ook op achterstand

Waar Van Gerwen minstens 8.500 pond moet goedmaken in zijn laatste Players Championship woensdag, heeft Littler minstens 2500 pond te overbruggen. Hij heeft er echter nog wel de laatste drie kansen voor om die achterstand goed te maken. In tegenstelling tot Van Gerwen heeft Littler eind oktober geen vakantie naar Dubai gepland. De kans is dus aanzienlijk dat hij de PC Finals wél gewoon haalt, maar hij moet harder dan gedacht aan de bak om in de top-64 te eindigen. Hij staat momenteel 73ste met 2500 pond achterstand op plek 64. PC31 is nog bezig.

