Michael van Gerwen ontbreekt voor het eerst op de Players Championship Finals. De Nederlandse topdarter heeft besloten om het vloertoernooi van woensdag over te slaan, waardoor zijn kans is verkeken om zich te plaatsen. In een emotionele reactie laat Van Gerwen weten dat hij 'de man met de hamer' is tegengekomen.

De Nederlandse darter, nog altijd de nummer drie van de wereld, wist dat het dinsdag en woensdag erop of eronder was. Hij moest zo'n 10.000 pond prijzengeld goedmaken om naar de Players Championship Finals eind november te mogen. Maar hij vloog er meteen in de eerste ronde uit en pakte daarna snel het vliegtuig naar huis. Hij gooit daarmee de handdoek in de ring en geeft de toch al onmogelijk ogende missie op. Daardoor is hij er voor het eerst sinds het bestaan van het majortoernooi in 2009 niet bij.

'Man met de hamer'

Hij werd door Engelsen al gespot op het vliegveld van Manchester nadat hij tijdens Players Championship 31 in de eerste ronde verloor van Dom Taylor. Tegen het Algemeen Dagblad bevestigde de 36-jarige darter dinsdagavond dat hij een punt zet achter de vloertoernooien bij de PDC dit jaar. De laatste twee zou hij sowieso missen vanwege een vakantie naar Dubai, maar ook PC 32 van woensdag mist hij dus. "Ik merk dat de man met de hamer ook bij mij langs komt”, laat hij weten aan het AD. "Ik moet mijn hoofd leegmaken en dingen regelen."

Diep dal

Dat MVG de man met de hamer tegenkomt, is niet gek. De Nederlandse darter ging de afgelopen twee jaar door een diep dal. Eerst kreeg hij te kampen met flink wat fysieke problemen, waardoor goede resultaten en titels steeds langer uitbleven. Op het WK darts afgelopen december boekte hij nog een ongekend succes door de finale te halen, maar sinds de jaarwisseling is het verder kommer en kwel. Hij sloeg veel vloertoernooien over en in de toernooien die hij speelde, vloog hij er vroeg uit. Een kwartfinale is het beste resultaat. Veel te weinig om in aanmerking te komen voor de Players Championship Finals.

Privéproblemen

Tot overmaat van ramp maakte Van Gerwen in mei bekend te gaan scheiden van zijn inmiddels ex-vrouw Daphne. Daardoor viel ook zijn vertrouwde thuissituatie weg en moest hij veel dingen regelen voor hun twee kinderen samen. Hij houdt nu dusdanig veel ballen hoog, dat het ten koste gaat van zijn darts. Hij werd vorige maand nog gespot in een ruzie in een shoarmazaak.

Podcast Darts Draait Door