Van iedere tegenstander die Michael van Gerwen kon treffen tijdens de loting voor het WK darts, kwam de volledig onbekende Japanner Mitsuhiko Tatsunami uit de ballenbak tevoorschijn. De Nederlandse topdarter reageert vol vertrouwen en met een lach op zijn opponent in de eerste ronde.

Zijn Japanse tegenstander bereikte het WK in Ally Pally door in zijn land een kwalificatietoernooi te winnen waar weinig grote namen aan meededen. Voormalig WK-deelnemer Seigo Asada was de bekendste, mar Tatsunami kwam als winnaar uit de bus rollen. Hij maakt zijn debuut in Alexandra Palace en Van Gerwen vertelt zijn aanstaande tegenstander alvast wat hij kan verwachten.

'Stinkt naar bier'

"Een gekkenhuis”, zegt drievoudig kampioen Van Gerwen tegen het Algemeen Dagblad. En grappend: "En het stinkt er naar bier!" Maar alle gekheid op een stokje: Van Gerwen weet zelf ook niet wat voor iemand hij tegenover zich krijgt aan de oche in december. Zo goed thuis is hij ook niet in het Japanse darts.

'Daar moet ik van profiteren'

"Ik kende ‘m eerlijk gezegd nog niet, maar hij heeft de Japanse tour gewonnen dus hij zal zeker iets kunnen. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten, maar hij heeft nog nooit op zo’n podium gestaan dus daar moet ik van profiteren.” Van alle Nederlanders heeft de Brabander het misschien wel het beste getroffen in de eerste ronde.

Werkzaam in dartsbar

Tatsunami is 52 jaar oud en werkte voorheen in een dartsbar in de Japanse stad Gifu. Veel meer is over hem niet bekend. Pas twee weken voor de loting plaatste hij zich voor het WK, dus zijn voorbereiding op de eerste keer Aly Pally is ook maar kort. Wel kan hij optrekken met twee landgenoten, want Japan is met drie spelers vertegenwoordigd in Ally Pally. James Wade moet in de eerste ronde tegen Ryusei Azemoto en Motomu Sakai treft de Fransmn Thibault Tricole.

Azië sterk vertegenwoordigd

Azië is sterk vertegenwoordigd op het grootste WK ooit. Van de 128 deelnemers komen er meer dan tien van het grote continent. Xiaochen Zong (China), Alexis Toylo (Filipijnen), Nitin Kumar (India), Paul Lim (Singapore), Lourence Ilagan (Filipijnen), Man Lok Leung (Hongkong) en Paolo Nebrida (Filipijnen) komen allemaal uit Azië, plus de drie Japanners.

