De loting voor het WK darts 2026 is maandag verricht. De 128 deelnemers van het grootste dartstoernooi weten waar ze aan toe zijn. Darter Vincent van der Voort geeft zijn kijk op het zogeheten bracket en vindt dat Michael van Gerwen het zeker niet slecht heeft getroffen.

In de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl (die dinsdag om 16.00 uur online komt) stelt Van der Voort dat drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen bepaald niet mag klagen over zijn loting. De Brabander komt uit tegen de Japanse darter Mitsuhiko Tatsunami.

"Die heeft Tsunami te pakken", grapt de Purmerendse vriend van Van Gerwen over de naam van zijn tegenstander. "Die ken ik echt niet. Maar de Aziatische spelers zijn over het algemeen wel traag."

Ook een mogelijke tweede ronde tegen William O’Connor of Krzysztof Kciuk vindt Fast Vinnie allesbehalve ongunstig. "O'Connor kan een gevaarlijke zijn, maar speelt over het algemeen niet goed op het WK. Dus voor Van Gerwen is het een prima loting. Goede tegenstanders om in het toernooi te groeien en beter te worden."

Beau Greaves

Alle ogen waren bij de loting gericht op het balletje van Beau Greaves, die zondag als eerste vrouw ooit de finale van het jeugd-WK speelde. Luke Littler vertelde zelfs dat hij haar niet wilde treffen in de eerste ronde en hij had geluk, want Greaves werd gekoppeld aan Daryl Gurney. Tegen hem maakt Greaves zeker een kans volgens Van der Voort.

"Hij zit in een fase van zijn carrière dat hij niet zeker weet dat hij goed zal spelen. Hij heeft moeite met zijn set-up, het staat wat vlak en ik weet dat hij zich er kapot aan ergert. Vlak voor het WK gaat hij niet alles omgooien. Voor Greaves vind ik het geen verkeerde loting", analyseert Van der Voort.

Kerstoutfit Peter Wright

Ook Noa-Lynn van Leuven, de enige Nederlandse vrouw, mag hopen. Zij neemt het op tegen oud-kampioen Peter Wright. "Het is afwachten hoe hij speelt. Ik ben heel benieuwd. Hij moet tweemaal voor Kerstmis en ik ben benieuwd of hij dan twee keer zo'n kerstoutfit aan heeft."

Prijzengeld WK darts

De PDC kondigde eerder dit jaar aan dat het prijzengeld voor het komende WK darts flink is verhoogd. Liefst 1 miljoen pond ligt er klaar voor de winnaar. Verdedigt Luke Littler zijn eerste titel met succes, komt er een Nederlandse winnaar of een nieuwe sensatie die na de jaarwisseling met de Sid Waddell Trophy in zijn handen staat in Londen? Volg het dartsnieuws op Sportnieuws.nl.

