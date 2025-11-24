De 128 darters op het WK zijn geloot en dus kan het grote vooruitkijken en voorspellen beginnen. Michael van Gerwen is de nummer drie van de wereld en was dan ook als derde geplaatst. Hij heeft zijn 'eigen' kwart in de loting en kent dus zijn route naar een vierde wereldtitel. Ook Luke Littler, Luke Humphries en Stephen Bunting hebben een eigen kwart en zouden op papier dus in de halve finales tegen elkaar uit moeten komen. Maar weinig is zo veranderlijk als het WK darts.

Uit Nederlands oogpunt is Van Gerwen het sterkst: hij is immers de nummer drie van de wereld en won het PDC WK al drie keer. Hij verkeert echter al maanden in een mindere vorm en miste bijvoorbeeld daardoor ook het laatste majortoernooi vóór het WK, de Players Championship Finals. Maar als iemand goed is op een WK, dan is het de 36-jarige Vlijmenaar wel. Op zijn route naar een finale treft hij mogelijk liefst twee ex-wereldkampioenen.

Peter Wright

In de eerste ronde treft Van Gerwen eerst de onbekende Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Drie sets winnen brengt MVG naar de tweede ronde. Daarin wacht de winnaar van het duel tussen de Ier William O'Connor en de Pool Krzysztof Kciuk. Ook 'te doen' voor de drievoudig wereldkampioen. In ronde drie wacht dan een ontmoeting met Peter Wright, mits die zijn eerste ronde van Noa-Lynn van Leuven wint en vervolgens ook de winnaar van Kim Huybrechts-Arno Merk uitschakelt.

Gary Anderson

Wright won het WK in 2020 en 2022, maar zakt al maanden ver weg in de dartswereld. Het is daarom nog maar de vraag of hij tot de derde ronde komt en dus de tegenstander van Van Gerwen wordt. Na Van Gerwen - Wright wacht op papier weer een tweevoudig wereldkampioen voor de winnaar. Gary Anderson komt dan namelijk voorbij, mits hij zijn duels allemaal wint. The Flying Scotsman moet dan afrekenen met Adam Hunt. In de tweede ronde wacht hem dan een duel met Connor Scutt of Simon Whitlock en in de derde ronde is de Nederlander Jermaine Wattimena de op papier logische tegenstander.

Kwartfinale: Danny Noppert

Om zijn kwart te winnen moet Van Gerwen na wedstrijden tegen Tatsunami, O'Connor, Wright en Anderson vervolgens tegen Danny Noppert. De Nederlander is als zesde geplaatst en is op papier de zwaarste tegenstander voor Van Gerwen op zijn weg naar de halve finale. Noppert moet dan zijn 'mini-kwart' overleven met namen als Beau Greaves, Josh Rock, Niko Springer en Callan Rydz.

Halve finale: Luke Humphries

Als alles volgens schema verloopt (dat gebeurt bijna nooit), treft Van Gerwen in de halve finale Luke Humphries. De Engelsman is de nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van twee jaar geleden. Pas in de finale zou een herhaling van de finale van vorig jaar plaats kunnen vinden, want dan wacht Luke Littler pas op Van Gerwen.

Route Michael van Gerwen naar vierde wereldtitel

Dikgedrukt de logische namen volgens ranking.

Eerste ronde: Mitsuhiko Tatsunami



Tweede ronde: William O'Connor/Krzysztof Kciuk



Derde ronde: Peter Wright/Noa-Lynn van Leuven/Kim Huybrechts/Arno Merk



Vierde ronde: Gary Anderson/Adam Hunt/Connor Scutt/Simon Whitlock/Jermaine Wattimena/Dominik Gruellich/Scott Williams/Paolo Nebrida



Kwartfinale: Danny Noppert/Jurjen van der Velde/Nick Kenny/Justin Hood/Ritchie Edhouse/Jonny Taya/Ryan Meikle/Jesus Salate/Josh Rock/Gemma Hayter/Niko Springer/Joe Comito/Daryl Gurney/Beau Greaves/Callan Rydz/Patrik Kovacs



Halve finale: Luke Humphries



Finale: Luke Littler/Stephen Bunting

Route Luke Littler

De andere kwarthoofden kennen ook hun route naar de wereldtitel. Vooral voor titelverdediger Littler is het interessant om te kijken hoe zijn weg eruit ziet in Ally Pally. Hij komt bijvoorbeeld Raymond van Barneveld mogelijk tegen in de vierde ronde.



Eerste ronde: Darius Labanauskas



Tweede ronde: Mario Vandenbogaerde/David Davies



Derde ronde: Joe Cullen/Bradley Brooks/Mensur Suljovic/David Cameron



Vierde ronde: Damon Heta/Steve Lennon/Raymond van Barneveld/Stefan Bellmont/Rob Cross/Cor Dekker/Ian White/Mervyn King



Kwartfinale: Chris Dobey/Xiaochen Zong/Andrew Gilding/Cam Crabtree/Luke Woodhouse/Boris Krcmar/Martin Lukeman/Max Hopp/Gerwyn Price/Adam Gawlas/Lukas Wenig/Wesley Plaisier/Ryan Joyce/Owen Bates/Krzysztof Ratajski/Alexis Toylo



Halve finale: Stephen Bunting



Finale: Humphries/Van Gerwen

