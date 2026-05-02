Michael van Gerwen kwam onlangs nog negatief in het nieuws, na een relletje op koningsnacht. Maar hij heeft ook een hele andere kant, als lieve familieman. Daarom is hij ook alweer druk bezig met de toekomst van zijn kinderen. Één van hen bewandelt wellicht hetzelfde pad als papa.

Michael van Gerwen kreeg het vorige week zwaar te verduren. De topdarter dacht leuk een feestje te vieren met koningsnacht, maar kreeg plots een harde klap in zijn gezicht. Het leidde tot veel consternatie in de sportwereld, al lag de fout niet bij Van Gerwen zelf. Hij zou naar eigen zeggen al 'excuses hebben ontvangen' van de dader. Nu is het dus weer tijd om zich te focussen op wat leukere dingen. Dat doet hij met een van zijn allergrootste fans.

Nieuw 'project'

We zien dochter Zoë geregeld bij wedstrijden van haar vader, al is dat de laatste tijd iets minder vanwege de tegenvallende resultaten. Maar ook zoon Mike heeft veel interesse in de dartsport. Zelfs zo veel dat Van Gerwen zelf is begonnen aan een nieuw 'projectje'.

Op Instagram deelt de darter uit Vlijmen een aandoenlijke post samen met de kleine Mike. "Project Mighty Mike 2.0", schrijft Van Gerwen daarbij, verwijzend naar zijn eigen bijnaam. Zijn zoontje draagt uiteraard het bekende appeltjesgroene shirt van zijn vader, want hij waagt zich ook maar eens aan een potje darten. En de zesjarige Mike heeft het behoorlijk naar zijn zin.

'Eerste keer'

"Is dit jouw eerste keer maat?", vraagt Van Gerwen aan zijn zoon, terwijl ze een potje darten met de Formule 1 in Miami op de achtergrond. "Jaa", antwoordt zijn zoontje blij. "Dat is leuk zeg", vervolgt de 37-jarige darter. "Ik vind het heel leuk om te darten", aldus de kleine Mike, bij wie de dartsport er bij hem natuurlijk met de paplepep is ingegoten.

Met het dartbord op een klein stoeltje, aangezien die van papa nét iets te hoog hangt, werpt de kleine Van Gerwen voor het eerst met pijltjes naar het bord. Of hij over hetzelfde talent beschikt als zijn vader, moet nog blijken. Maar er zijn niet veel spelers die al op zo'n jonge leeftijd begonnen met de sport. Alleen Luke Littler begon al op tweejarige leeftijd, dus de hoop van Van Gerwen is ongetwijfeld dat zijn zoontje tot dezelfde hoogtes kan rijken. Het project is inmiddels dus volle bak ingezet.