Michael van Gerwen is op koningsnacht betrokken geraakt bij een opstootje. Op uitgelekte beelden is te zien dat de 37-jarige topdarter na een woordenwisseling plotseling een klap in zijn gezicht krijgt. De drievoudig wereldkampioen reageert tegenover Sportnieuws.nl op het incident, dat volgens hem volledig onverwachts kwam.

Van Gerwen raakte afgelopen zondag verwikkeld in een woordenwisseling met een onbekende man. De beveiliging was op dat moment al in de buurt. De bewuste man haalt vlak voordat hij wil vertrekken plotseling uit en deelt Van Gerwen zo een vuistslag uit. Daarna escaleert de situatie, waarbij Van Gerwen in de hectiek achter de man aangaat.

“Er zat bij die man duidelijk te veel drank in en voor mijn gevoel kwam zijn woede uit het niets. Toen hij op weg leek naar de uitgang haalde hij ineens uit,” aldus Van Gerwen. “Dat ik achter hem aan ga, is natuurlijk niet goed. Maar dat was een automatische schrikreactie.”

Volgens Van Gerwen heeft de man inmiddels spijt betuigd. “Die man weet duidelijk dat hij fout zit, want hij heeft via Instagram zijn excuses gemaakt,” zegt hij, verwijzend naar de reactie die bij de hoofdfoto van dit artikel is toegevoegd.

De darter baalt vooral van de beeldvorming. “Het is jammer dat deze beelden naar buiten komen zonder enige context. Verder was het een rustige en gemoedelijke avond waarin niets spannends is gebeurd. Maar goed, het is wat het is.” Van Gerwen maakt na zijn scheiding van ex-vrouw Daphne roerige tijden mee. Zo kwam hij vorig jaar ook al een keer in opspraak, nadat de darter in een Brabantse kebabzaak bij een vechtpartij betrokken was.

Van Gerwen spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en wil zich nu vooral focussen op darts. Hij komt donderdagavond in actie tijdens de dertiende speelavond van de Premier League of Darts. In zijn eerste partij neemt hij het in Aberdeen op tegen Luke Humphries.