Raymond van Barneveld begint eindelijk weer wat van zijn oude vorm te tonen. Tijdens het Players Championship 7 in Leicester won de Haagse darter drie wedstrijden op rij, iets wat hem sinds september niet meer lukte. In de achtste finales moest hij zijn meerdere erkennen in Ryan Searle. Michael van Gerwen strandde in dezelfde ronde verrassend tegen landgenoot Jeffrey Sparidaans.

Van Barneveld begon zijn toernooi sterk tegen Steve Lennon. Met een lach op zijn gezicht werd De Ier werd met 6-2 verslagen, met een gemiddelde van 97,88 per drie pijlen. Het was een welkome opsteker na de afgelopen periode, waarin Barney zijn laatste twee wedstrijden kansloos had verloren (10-1 en 6-1).

Raymond van Barneveld wint voor het eerst in lange tijd drie keer op rij

Daarna versloeg Van Barneveld overtuigend Jeffrey de Graaf uit Zweden met 6-2. Met een snelle 4-0 voorsprong zette hij de wedstrijd al vroeg op slot, ondanks een korte comeback van zijn tegenstander. Vervolgens rekende Van Barneveld af met zijn recente plaaggeest Wessel Nijman. De jonge Nederlander had hem eerder deze maand op de UK Open nog met 10-1 verslagen, maar in Leicester kreeg hij een koekje van eigen deeg: Van Barneveld liep snel uit naar 4-0 en won uiteindelijk met 6-1, met een indrukwekkend gemiddelde van 101,38.

In de achtste finales stuitte Van Barneveld op Ryan Searle. De Engelsman knokte zich terug tot 2-2 na een vroege 2-0 voorsprong van Barney, maar uiteindelijk verloor Van Barneveld de partij met 6-3. Ondanks de uitschakeling was het voor de Hagenaar een belangrijke opsteker: drie zeges op rij op één toernooi had hij sinds september niet meer gepresteerd.

Michael van Gerwen pijnlijk onderuit

Van Gerwen kende een moeizame dag. De drievoudig wereldkampioen begon nog sterk in de openingsronde en versloeg Ricky Evans overtuigend met 105 gemiddeld, waarna hij knap met 6-4 won van landgenoot Danny Noppert.

Bij de laatste 16 wachtte echter een grote verrassing: zijn landgenoot Jeffrey Sparidaans, de nummer 126 van de wereld, schakelde de nummer vier van de wereld, Van Gerwen, uit met 6-3. Mighty Mike kwam nog terug van 5-1 achter tot 5-3, maar kon de partij niet meer ombuigen. Voor de Nederlander was het een pijnlijke nederlaag, waarmee zijn wisselvallige periode voortduurt. Sparidaans daarentegen zet zichzelf nadrukkelijk op de kaart en plaatst zich verrassend voor de kwartfinales, waar hij het opneemt tegen Keane Barry.

Nederlanders stranden in achtste finales

Het toernooi in Leicester biedt bovendien kansen, doordat enkele grote namen ontbreken. Zo is onder anderen Littler dus niet van de partij, omdat hij zich volledig richt op de Premier League en de Players Championships overslaat. Ook Gian van Veen ontbreekt, omdat hij herstellende is van nierstenen.

Bij de laatste 16 strandden al vrijwel alle Nederlandse darters. Jermaine Wattimena moest in de beslissende leg zijn meerdere erkennen in Charlie Manby, terwijl Alexander Merkx met 6-3 verloor van de Schot Alan Soutar. Daarmee was Sparidaans nog de enige Nederlander in het toernooi, maar hij kon zijn stunt geen vervolg geven. De Tilburger ging in de kwartfinales met 6-3 onderuit tegen Barry, waardoor alle Nederlanders uiteindelijk uitgeschakeld zijn.