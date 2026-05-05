Het kan dit jaar niet op voor Wessel Nijman. De Nederlandse topdarter wint het ene na het andere toernooi, en dat is dinsdag dan ook niet anders. Na een spannende finale tegen de Duitser Max Hopp mocht de Noord-Hollander alweer zegevieren.

Wessel Nijman is al het hele jaar in bloedvorm. Samen met wereldkampioen Luke Littler zijn zij de twee darters waar geen maat op staat. Voor dinsdag won hij al liefst vijf titels, vier op de vloer en één Euro Tour, waardoor hij blaakt van het zelfvertrouwen. Daar was ook dinsdag veel van te merken, want Nijman gooide andermaal een toptoernooi. Het was sowieso een succesvolle midweek voor de Nederlanders, daar Kevin Doets op maandag voor het eerst ooit een toernooi bij de PDC won.

Topvorm

Met de afwezigheid van een hele rits aan wereldtoppers was Nijman, samen met onder anderen Michael van Gerwen, de man to beat. Alleen lukte dat dinsdag wederom niemand. Na zes overwinnningen met meerdere gemiddeldes van boven de 100, op onder anderen Danny Noppert in de halve eindstrijd, wachtte de Duitser Max Hopp op hem in de finale. Hopp is bij het Nederlandse publiek vooral bekend vanwege zijn optredens als analist.

En in de finale toonde de 26-jarige Nijman zich opnieuw ijzersterk. Met een gemiddelde van ver boven de 100 liep hij al snel tot 6-0 uit. Na Hopp nog een legje te hebben gegund, stootte de darter uit Schagen stoïcijns door naar de 8-1 overwinning. Daarmee pakt hij alweer zijn zesde titel van het jaar. Daarmee vestigde hij zijn naam nog steviger in de top 16 van de Order of Merit en versterkt hij zijn koppositie op de ProTour nog maar eens. Daar staat hij bovenaan met 258 duizend pond. Gerwyn Price volgt hem daar op ruim 75 duizend pond.

Uniek record

Na afloop was Nijman logischerwijs enorm blij. "Het is altijd goed om je beste spel te bewaren voor de laatste wedstrijd. Ik ben erg tevreden met hoe ik vandaag heb gespeeld. Uiteindelijk heb ik geen gemiddelde onder de 100 gehaald. Laten we hopen dat ik nog vele jaren zo kan spelen."

Met alweer zijn vijfde titel bij een vloertoernooi evenaart hij bovendien een uniek record van Michael van Gerwen voor meeste overwinningen in een jaar. Die kan hij ook nog verbreken in het komende half jaar, al maakt Nijman dat niet zo veel uit. "Records interesseren me niet, alleen de vorm die ik heb. Ik wil gewoon in de top 16 blijven en zoveel mogelijk stappen zetten richting de nummer één", besluit Nijman, wiens focus nu alweer gaat op komend weekend. Dan wacht een Euro Tour-toernooi in Oostenrijk.

