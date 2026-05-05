De Michael van Gerwen van tegenwoordig is anders dan die van pakweg twee jaar geleden en daarvoor. Ook collega-darters zien echt iemand anders dan de speler die drie keer wereldkampioen werd en jarenlang de sport domineerde. Kim Huybrechts doet in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door uit de doeken hoe Van Gerwen achter de schermen is veranderd.

"Zie jij een andere Van Gerwen op de Pro Tour dan vroeger?", met die vraag snijdt presentator Damian Vlottes het onderwerp aan. "Het is zeker een ander", antwoordt de Belgische topdarter Huybrechts, die Van Gerwen al jaren goed kent en meemaakt. "Vooral dat hij weer een tiener lijkt soms in bepaalde opzichten. Als je hem bezig ziet... Het is echt alleen maar feesten de laatste tijd. In de ingooiruimte ook: hij zit alleen maar te appen en op Instagram, met weet ik veel welke chickies allemaal. Die laat hij dan ook zien. Zijn mindset is niet meer volledig op het darts. Zeker in deze tijd moet je volledig gefocust zijn, want anders ben je haaienvoer."

Ex-prof Vincent van der Voort ziet dat Van Gerwen nu ook al haaienvoer is. "Hij maakte zich laatst na de Euro Tour in Sindelfingen heel druk over hoe slecht het was. Toen was hij een paar dagen later in de Premier League Darts weer echt goed, maar dan laat hij het weer een week lopen en is het een paar dagen later weer niks. Zo word je nooit constant", ziet Van der Voort. "We hebben het er bijna elke week over. Hij neemt het allemaal wel op, maar de verleidingen zijn ook groot."

Treffend voorbeeld

Huybrechts heeft nog een treffend voorbeeld van hoe Van Gerwen veranderd is. "Bij de UK Open dit jaar. Dan heb je daar die traditionele feestavond. Ik ben er elk jaar en dan zie je eigenlijk altijd dezelfde mensen. Nu was Michael er ook voor het eerst, met zijn hele entourage. Dat heeft hij echt nog nooit gedaan, hij had er ook nooit interesse in. Toen ik hem daar zag, dacht ik echt: 'Oh ja er is wel echt wat veranderd'. Dat je op uitnodiging van dj's ingaat en festivals pakt is leuk, maar de UK Open vind ik niet echt een setting die interessant is voor hem."

De Belg wil ook benadrukken dat mensen onderschatten hoeveel de Nederlandse topdarter de afgelopen twintig jaar heeft op moeten geven voor zijn sport. "Gaat hij nu genieten van het feesten en dat nog jaren volhouden of doet hij het na een half jaartje genoeten weer anders? Het is in ieder geval moeilijk om te combineren, maar hij is de enige die die keuze kan maken."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast. De Belgische topdarter lijkt zijn carrière in drie maanden tijd helemaal om te hebben gedraaid. Van uitgeschakeld worden in de allereerste wedstrijd van het WK naar nu weer op weg naar boven. Samen met ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreekt hij de ins en outs van de dartswereld. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover