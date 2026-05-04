Darter Jerry Hendriks (37) was de afgelopen jaren vaker te zien op televisie als analist dan als speler voor de oche. Wat de in Eindhoven geboren Hendriks betreft gaat dat veranderen. Hij heeft een comeback gelanceerd.

Tweemaal deed Hendriks mee aan het WK darts van de bond PDC: in 2013 en 2017. Beide keren werd hij uitgeschakeld door een dartslegende. Eerst door Phil Taylor, de succesvolste darter in de hele geschiedenis van de sport. En vervolgens door tweevoudig wereldkampioen Peter Wright, die ook nu nog actief is.

Aan plankenkoorts lag het bij die optredens niet, want Hendriks is een podiumdier dat de hele zaal meekrijgt met zijn walk-on en eeuwige glimlach.

Pijn

Bij Viaplay is hij al jarenlang een gewaardeerde analist. Ook op dat platform was hij dit jaar een tijdje uit beeld. Dat had te maken met een enorm fysiek ongemak. "Op een kruk of stoel zitten ging nog wel, maar zo gauw ik een paar minuten stond dan kreeg ik binnen enkele minuten enorm veel pijn. Dan kon ik niks meer", zei Hendriks.

Doktoren onderzochten hem en konden in ieder geval niks ernstigs vinden. Een hernia was het dus ook niet. Desondanks was de pijn serieus en kon hij maandenlang niks.

Flair

Inmiddels is Hendriks weer aan de betere hand. Hij en Mach Darts Management kondigen aan dat hij weer gaat proberen om resultaten te boeken als darter. "We verwelkomen Jerry Electric Hendriks bij ons team", schrijft Mach Darts.

"Hij is een man die zichzelf al heeft bewezen. HIj beschikt over ervaring, persoonlijkheid en serieuze ambitie. Hij deed meerdere keren mee aan de WK darts en bezit een solide reputatie bij de PDC. Jerry neemt kwaliteit, flair en een winnaarsmentaliteit met zich mee. Het doel is helder: op overtuigende wijze afstevenen op resultaten bij de PDC. "Vanaf de eerste dag voelt dit goed", zegt Hendriks. Dit is Jerry 2.0. Focus, drive, klaar om het serieus te nemen.""

Rug