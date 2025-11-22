De Players Championship Finals zijn vrijdagmiddag begonnen. De 64 beste darters van afgelopen jaar op de 34 vloertoernooien nemen het volgens de plaatsingslijst tegen elkaar op. Gian van Veen, één van de tien Nederlandse darters die meedoet in Minehead, speelt één schitterend extra duel. Check hier de uitslagen, het programma en het schema.

Te beginnen met de reden waarom Van Veen een wedstrijd extra moet spelen. Hij plaatste zich ruim een maand geleden voor de finale van het jeugd-WK, die traditioneel op de finale-avond van de Players Championship Finals gehouden wordt. Wat zijn prestaties ook worden bij de PC Finals, hij zal zondag 23 november sowieso op het podium in Minehead staan. Hij neemt het namelijk in de finale van het jeugd-WK op tegen Beau Greaves, een loodzware tegenstander. Van Veen is wel titelverdediger en kan dus met het bijltje hakken.

Twee borden tegelijkertijd

Vrijdagmiddag 21 november begint de Players Championship Finals met de eerste ronde. Daar worden in no-time 32 wedstrijden afgewerkt op verschillende podia. Er zijn twee borden waar tegelijkertijd op wordt gegooid. Viaplay is in Nederland waar live naar de PC Finals gekeken kan worden, maar niet alle wedstrijden in de eerste twee rondes kunnen worden uitgezonden. In ieder geval niet tegelijkertijd. De Engelse regie in Minehead zal veelal schakelen tussen beide borden.

Programma eerste ronde Players Championship Finals

Vrijdagmiddag 21 november, vanaf 13.45 uur



Bord 1

Rob Cross - Sebastian Bialecki 2-6

Dave Chisnall - Ryan Joyce 4-6

Mike De Decker - Cam Crabtree 5-6

Danny Noppert - Ricky Evans 6-2

James Wade - Mickey Mansell 6-3

Jonny Clayton - James Hurrell 3-6

Ross Smith - Ryan Meikle 6-1



Bord 2

Bradley Brooks - Martin Lukeman 6-1

Andrew Gilding - Dom Taylor 6-5

Scott Williams - Ian White 6-2

Niels Zonneveld - Nick Kenny 4-6

Kevin Doets - Callan Rydz 4-6

Cameron Menzies - Adam Lipscombe 1-6

Brendan Dolan - Daryl Gurney 3-6

Luke Woodhouse - Alan Soutar 6-2

William O'Connor - Ricardo Pietreczko 3-6



*Eigenlijk zou Niko Springer tegen Ross Smith spelen in de eerste ronde, maar de Duitser heeft zich ziek afgemeld. Hij wordt vervangen door eerste reserve Ryan Meikle.

Vrijdagavond 21 november, vanaf 20.00 uur



Bord 1

Martin Schindler - Michael Smith 6-4

Josh Rock - Gabriel Clemens 6-3

Gerwyn Price - Max Hopp 6-2

Stephen Bunting - Ritchie Edhouse 6-2

Jeffrey de Graaf - Luke Littler 6-1

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Karel Sedlacek - Nathan Aspinall 6-3



Bord 2

Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier 6-3

Ryan Searle - Darren Beveridge 6-1

Wessel Nijman - Richard Veenstra 5-6

Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld 6-3

Dirk van Duijvenbode - Madars Razma 3-6

Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde 6-2

Joe Cullen - Peter Wright 3-6

Damon Heta - Justin Hood 4-6

Chris Dobey - Keane Barry 6-1



Zaterdag 22 november

Middagsessie (vanaf 13.45 uur): tweede ronde



Bord 1

Stephen Bunting v Daryl Gurney 4-6

Peter Wright v James Wade 4-6

Richard Veenstra v Nathan Aspinall 0-6

Gerwyn Price v Sebastian Bialecki 6-1

Ross Smith v Luke Littler 3-6

Gian van Veen v Krzysztof Ratajski 5-6

Josh Rock v Scott Williams 6-0



Bord 2

James Hurrell v Luke Woodhouse 6-1

Adam Lipscombe v Bradley Brooks 6-2

Ryan Searle v Callan Rydz 6-5

Jermaine Wattimena v Ryan Joyce 6-2

Martin Schindler v Nick Kenny 6-4

Ricardo Pietreczko v Gary Anderson 6-5

Justin Hood v Andrew Gilding 5-6

Chris Dobey v Cam Crabtree 6-5

Danny Noppert v Madars Razma 6-1



Avondsessie (vanaf 20.00 uur): derde ronde



Bord 1

Gerwyn Price v Martin Schindler 10-6

Nathan Aspinall v Danny Noppert 10-8

Luke Littler v Ricardo Pietreczko

Krzysztof Ratajski v Josh Rock



Bord 2

Daryl Gurney v Adam Lipscombe 10-9

Andrew Gilding v James Wade 10-6

Jermaine Wattimena v Ryan Searle 10-8

Chris Dobey v James Hurrell



Zondag 23 november



Middagsessie (vanaf 13.45 uur): kwartfinales

Avondsessie (vanaf 20.00 uur): Halve finales en finale*



*Tussen de halve finales en finale spelen Gian van Veen en Beau Greaves de finale van het jeugd-WK

Speelschema Players Championship Finals

De Players Championship Finals worden helemaal afgewerkt via het plaatsingsschema. De nummer 1 speelt eerst tegen de nummer 64 en treft dan de winnaar van het duel tussen de nummers 32 en 33, enzovoorts. Dat schema ziet er als volgt uit.



(1) Gerwyn Price - (64) Max Hopp

(32) Rob Cross - (33) Sebastian Bialecki

(16) Martin Schindler - (49) Michael Smith

(17) Niels Zonneveld - (48) Nick Kenny

(8) Stephen Bunting - (57) Ritchie Edhouse

(25) Brendan Dolan - (40) Daryl Gurney

(9) Cameron Menzies - (56) Adam Lipscombe

(24) Bradley Brooks - (41) Martin Lukeman

(4) Ross Smith - (65) Ryan Meikle

(29) Jeffrey de Graaf - (36) Luke Littler

(13) William O'Connor - (52) Ricardo Pietreczko

(20) Gary Anderson - (45) Mario Vandenbogaerde

(5) Chris Dobey - (60) Keane Barry

(28) Mike De Decker - (37) Cam Crabtree

(12) Jonny Clayton - (53) James Hurrell

(21) Luke Woodhouse - (44) Alan Soutar

(2) Wessel Nijman - (63) Richard Veenstra

(31) Karel Sedlacek - (34) Nathan Aspinall

(15) Danny Noppert - (50) Ricky Evans

(18) Dirk van Duijvenbode - (47) Madars Razma

(7) Gian van Veen - (58) Luke Humphries

(26) Krzysztof Ratajski - (39) Raymond van Barneveld

(10) Josh Rock - (55) Gabriel Clemens

(23) Scott Williams - (42) Ian White

(3) Damon Heta - (62) Justin Hood

(30) Andrew Gilding - (35) Dom Taylor

(14) Joe Cullen - (51) Peter Wright

(19) James Wade - (46) Mickey Mansell

(6) Jermaine Wattimena - (59) Wesley Plaisier

(27) Dave Chisnall - (38) Ryan Joyce

(11) Ryan Searle - (54) Darren Beveridge

(22) Kevin Doets - (43) Callan Rydz