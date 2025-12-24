Het WK darts wordt volgend jaar (2026 op 2027) nog gevarieerder qua deelnemersveld. Waar er dit jaar ruimte was voor één Afrikaanse darter, komt er in de volgende editie nog een qualifier uit het continent bij.

Dat maakte dartbond PDC op woensdag bekend. Op die manier hoopt de organisatie het darts in Afrika een boost te geven. David Munyua uit Kenia zorgde deze editie al voor een enorme sensatie door Mike De Decker uit te schakelen. Het leverde Munyua zelfs een felicitatie op van zijn eigen president. In de tweede ronde werd hij uitgeschakeld door Nederlander Kevin Doets.

Het lijkt er ook op dat het toegankelijker wordt voor darters uit Afrika en andere continenten met relatief weinig goede darters om zich te plaatsen voor bijvoorbeeld de Grand Slam of Darts en de World Cup. Laatstgenoemde is een landentoernooi waar darters in duo's aan meedoen. Nederland vaardigde de afgelopen editie Danny Noppert en Gian van Veen af. Zij schopten het tot de halve finale.

Invloeden uit andere landen

Hoewel het gros van de deelnemers op het WK darts nog altijd uit Engeland komt, is er steeds meer variatie zichtbaar. Dit jaar waren (of zijn) er deelnemers uit onder andere Litouwen (Darius Labanauskas), de Filijpijnen (Alexis Toylo en Lourence Ilagan), India (Nitin Kumar), Singapore (Paul Lim) en Argentinië (Jesus Salate).

Nederlandse deelnemers

Er begonnen dit jaar vijftien Nederlanders aan het WK darts. Na twee speelronden zijn er inmiddels negen uitgeschakeld. Na de kerstdagen melden de overgebleven zes topdarters zich voor de derde ronde. Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn daarbij de grootste kanshebbers op succes. Eerder zochten we al uit hoeveel prijzengeld de Nederlanders hebben verdiend in Ally Pally.

