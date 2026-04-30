Noa-Lynn van Leuven heeft na bijna drie weken stilte weer van zich laten horen. De Nederlandse dartster kreeg begin april het nieuws dat ze niet meer welkom is bij de vrouwentour binnen de PDC. Als trans persoon is ze sindsdien geweerd en moest ze dat nieuws verwerken. Nu geeft ze een update over hoe het met haar gaat.

"Ja, het is een beetje stil geweest hier. Het leven gaf me een plot twist en ik had even nodig om daarvan bij te komen", begint de 29-jarige Van Leuven op haar Instagram. "Maar ik ben terug. Heb je me gemist? Ik ben nog steeds de beslissing van de PDC aan het verwerken en dat is niet makkelijk geweest. Het doet nog altijd pijn. Maar van binnen weet ik dat ik er nog niet klaar voor ben om deze sport de rug toe te keren."

Trans vrouw verbannen

Van Leuven moest van het ene op het andere moment het vrouwencircuit bij de PDC verlaten en is sinds de plotselinge regelwijziging aangewezen op meedoen aan de 'open-categorie', toegankelijk voor alles en iedereen. Als enige bekende trans vrouw in de dartswereld werd ze als enige getroffen, maar is het ook van kracht voor iedereen die na haar wil komen darten bij de PDC.

"Het moment dat de regel van kracht werd, was ook het moment dat mijn schema leger werd. Ik heb die tijd gebruikt om het WDF-circuit te onderzoeken en nieuwe mogelijkheden binnen het darts te verkennen. En laat ik dit zeggen: er komen wat mooie dingen aan. Ik wil ook Cosmo Darts bedanken. Na drie fantastische jaren is het tijd om vaarwel te zeggen", verwijst ze naar haar materiaalsponsor van de afgelopen periode.

'Dat wil je zien'

"Ze hebben me gesteund met de beste pijlen en ik ben ze daar altijd dankbaar voor. Ik kan me nog steeds herinneren dat ik mijn eerste setje pijlen kreeg, een paar minuten voordat ik naar Hildesheim moest voor de Women's Series. Daar maakte ik op de een of andere manier zo'n sterke run die me rechtstreeks naar de World Matchplay bracht. Zulke momenten zullen me altijd bijblijven. Er komt een nieuw hoofdstuk aan en geloof me: dat wil je zien."