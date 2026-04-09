Het besluit van dartsbond PDC om trans vrouwen per direct uit de vrouwencompetities te verbannen, komt voor dartsanalist Co Stompé als een donderslag bij heldere hemel. "Deze zag ik echt niet aankomen, omdat de PDC de afgelopen jaren juist heel erg meegaand was in deze kwestie", zegt de voormalig topdarter in gesprek met Sportnieuws.nl.

Dartsters als de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven, die een transitie van man naar vrouw hebben doorgemaakt en de afgelopen jaren bij de PDC konden meedoen in het vrouwencircuit, zijn met ingang van 9 april daar niet meer welkom. Voor alle andere vrouwen blijft de speciale categorie wél open en zij kunnen zich via de eigen toernooien plaatsen voor onder meer de Grand Slam of Darts en het WK darts. Dat geldt dus niet voor Van Leuven.

'Dat vind ik heel vreemd'

Volgens de PDC is er voor iedereen plek in de sport, maar trekt de bond dus een harde lijn tussen vrouwen en trans vrouwen. "Dat vind ik heel vreemd", zegt Stompé in zijn eerste reactie aan Sportnieuws.nl Hij kreeg het nieuws tijdens het gesprek pas mee. "Als je zo'n transitie hebt doorgemaakt, dan gebruik je ook vrouwelijke hormonen. Wat is dan het verschil?"

Noa-Lynn van Leuven

Voor Van Leuven zelf voelt het alsof er voor haar wordt besloten dat ze met pensioen moet gaan in het vrouwendarten, de plek waar ze zich het meeste thuisvoelde. Ze belooft wel door te gaan, maar is zeer teleurgesteld en verdrietig over het besluit. Ook omdat ze dit seizoen begonnen was in de Women's Series en nu al meteen uit alle rankings van de PDC gehaald is en nergens meer recht op heeft als vrouw. "Voor haar is het natuurlijk verschrikkelijk", wijst Stompé naar Van Leuven. "Wat kan zij eraan doen?"

Van Leuven de pineut

Voor Van Leuven betekent het concreet dat zij niet meer bij de vrouwen mee mag doen en daar dus ook geen prijzengeld meer verdient. Zij zal in de 'open' categorie mee moeten doen, wat in de praktijk een volledig mannenbolwerk is. Alleen Beau Greaves is van de 128 huidige profdarters een vrouw. De mannen spelen al jaren in de topcompetitie en hebben alle sponsoren tot hun beschikking. Voor Van Leuven wordt het nu zoveel moeilijker om zich daar tussen te knokken, terwijl haar vrouwelijke collega's hun eigen competitie houden.

'Vrouwen maken dankbaar gebruik van uitzondering'

"De PDC wil geen mannen bij de vrouwen, maar dan zouden ze het andersom ook niet moeten willen", vervolgt hij. "Maar dat doen ze juist wel. Als ze echt zo stellig zijn en zo goed weten hoe het zit, dan moeten ze de categorieën man en vrouw helemaal gescheiden houden. Nu maken de vrouwen nog altijd dankbaar gebruik van de uitzonderingspositie die de PDC hen biedt."

Stompé ziet een scenario voor zich dat er mannen opstaan die met dat argument verhaal halen bij de PDC. Waarom zouden plekken op het WK en de Grand Slam speciaal ingevuld mogen worden door vrouwen, terwijl de mannen zich allemaal moeten kwalificeren via gescheiden en moeilijkere routes? "De PDC weet nu blijkbaar het antwoord op de vraag of mannen sterker zijn dan vrouwen", verzucht Stompé.

Hypocriet

De Nederlander vindt het besluit dan ook hypocriet. "Als je het wil doen, doe het dan volledig. Dan moet je alles gescheiden houden. Dan moet alles en iedereen zich via één weg plaatsen voor de toernooien. Maar dat gaan ze niet doen."