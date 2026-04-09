Het nieuws dat Noa-Lynn van Leuven niet langer meer mee mag doen aan vrouwentoernooien bij de PDC, is hard aangekomen bij de Nederlandse dartster. Donderdag besloot de dartsbond op aanraden van de Darts Regulation Authority (DRA) transgenders te weren. "Ik ben nog niet klaar met vechten", aldus Van Leuven.

De 29-jarige Nederlandse kreeg al heel wat over haar heen tijdens haar carrière. Dartsbond WDF, waar de Nederlandse bond onder valt, besloot al eerder om deelname van transgenders aan vrouwentoernooien te verbieden. Ook kreeg Van Leuven via sociale media heel wat over haar heen.

Ondanks alle klappen vocht ze zich constant terug. Van Leuven won zes toernooien bij de PDC Women's Series, plaatste zich tweemaal voor het WK darts. In 2024 schreef ze geschiedenis, door als allereerste Nederlandse vrouw ooit naar het Alexandra Palace te gaan.

Noa-Lynn van Leuven emotioneel door besluit PDC

Inmiddels heeft The Duchess een nieuwe klap moeten verwerken. De PDC maakte donderdag bekend dat transgenders niet meer welkom zijn bij vrouwentoernooien. Met een diepe zucht trapt ze een video af op Instagram waarin ze het nieuws bekend maakt. "Ik heb zojuist een e-mail gekregen, blijkbaar ben ik met pensioen", begint Van Leuven haar verhaal.

"Niet uit vrije wil, maar omdat ik niet langer mag deelnemen", gaat de Nederlandse verder. "Ik heb zo verdomd hard gewerkt om hier te komen. Ik ben komen opdagen, ik heb meegedaan, en ik heb de sport elke dag, echt elke dag, gerespecteerd. En nu krijg ik met één beslissing te horen dat ik er niet meer thuishoor..."

"Dit draait niet alleen om mij. Dit is een nieuwe klap voor de trans community. Iedere dag wordt het harder om te bestaan voor trans personen", schetst Van Leuven. "Als je denkt dat het hier stopt met mij, dat doet het niet. We willen gewoon zijn."

Noa-Lynn van Leuven geeft niet op

Toch blijft Van Leuven hoopvol. "Van binnen huil ik. De fluoxetine verbergt het gewoon. Niet mijn keuze. Niet alleen mijn verhaal. Dit is niet het einde. Ik ga gewoon terug naar de tekentafel. Ik ben nog niet klaar met vechten", sloot ze haar post op Instagram af.