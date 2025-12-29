Michael van Gerwen pakte zondag een knappe overwinning op de Duitse verrassing Arno Merk in de derde ronde van het WK darts. Achteraf zei de Nederlander dat hij weinig energie kreeg van de Duitser. In de Sportnieuws.nl podcast Darts Draait Door vertelt ex-darter Vincent van der Voort dat hij die opmerking niet helemaal begreep.

Van Gerwen speelde een solide wedstrijd en won uiteindelijk met 4-1 van Merk in de derde ronde. De Duitser pakte in totaal zes legs en elke keer als hij zijn dubbel of een hoge score gooide, vierde Merk dat uitbundig met een schreeuw of een gebaar richting 'zijn mensen' in het publiek. Van Gerwen vertelde in een interview met Viaplay na de wedstrijd echter dat hij daar niet van onder de indruk raakte.

"Ik kreeg geen energie van mijn tegenstander. Ik kende hem nauwelijks", vertelde Van Gerwen na de wedstrijd over de Duitse amateurdarter Merk. De Nederlander gooide een goed gemiddelde, maar zei dat hij liever gooit 'tegen de kanonnen'. In de volgende ronde kan hij op dat gebied zijn hart ophalen, want dan treft hij Gary Anderson in een ware kraker in het Alexandra Palace.

'Die begreep ik niet zo goed'

Van der Voort, een goede vriend van Van Gerwen, snapte niet helemaal wat de topdarter bedoelde met het 'geen energie krijgen' van Merk. "Die begreep ik niet zo goed. Als je zegt dat je geen energie van hem krijgt, dan heb je niet zo goed opgelet hoe hij stond te juichen wanneer hij 145 en 120 achter elkaar gooide. Dan stond hij echt te schreeuwen" vertelt Van der Voort over zijn verbazing na het interview.

Van Gerwen speelt dus in zijn achtste finale tegen Anderson. Een partij waar veel dartfans reikhalzend naar uitkijken. Van Gerwen ook, maar hij temperde op zijn meest recente persconferentie wel het optimisme rondom de vorm van Anderson. "Die kan het de laatste tijd ook niet volhouden, want wanneer heeft hij voor het laatst een toernooi gewonnen?''

