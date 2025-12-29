Michael van Gerwen pakte zondagavond een uitstekende zege op Arno Merk en staat daarmee bij de laatste zestien van het WK darts. Zijn opponent is Gary Anderson, de man die Jermaine Wattimena versloeg in een absolute thriller. Van Gerwen is echter niet onder de indruk en tempert het optimisme rond de Schot.

Anderson tikte in fases van zijn wedstrijd tegen Wattimena een geweldig hoog niveau aan. Zo gooide hij in set 3 een gemiddeld van 121, gooide hij in totaal 14 keer 180 en miste hij in de beslissende set nog slechts één pijl voor een negendarter. Dartsfans en oud-spelers zien in Anderson zelfs weer een mogelijke wereldkampioen, ondanks dat hij niet veel liet zien dit jaar. "Als hij wint van Michael, dan hoop ik ook dat hij wereldkampioen wordt", vertelt bijvoorbeeld oud-darter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl podcast Darts Draait door.

Michael van Gerwen

Na zijn zege op Merk kreeg ook Van Gerwen natuurlijk vragen over zijn volgende tegenstander Anderson en zijn niveau in de derde ronde. Mighty Mike vond Anderson ook goed spelen, maar is ook van mening dat hij nu wel erg veel credits krijgt. "Die kan het de laatste tijd ook niet volhouden, want wanneer heeft hij voor het laatst een toernooi gewonnen", legt Van Gerwen de vinger op de zere plek tijdens zijn persconferentie na het duel met Merk.

Van Gerwen merkt op dat Anderson 'met zijn talent, niks heeft gepresteerd'. De Nederlander heeft ook kritiek op de nonchalante houding van de Schot, die altijd de underdog wil blijven en vertelt dat hij 'liever aan zijn visvijver zit'. "Die grapjes trap ik niet in", vertelt Van Gerwen resoluut.

Toekomst van Van Gerwen

Anderson is 55 jaar oud en speelt nog steeds mee op het hoogste niveau. Met zijn 36 is die leeftijd voor Van Gerwen nog ver weg en hij denkt dan ook niet dat hij over 19 jaar nog steeds op het WK zal staan. "Dat denk ik niet. Daar geloof ik helemaal niets van." Al predikt Van Gerwen ook 'zeg nooit nooit' over zijn toekomst.

De wedstrijd met Van Gerwen werd door Sky Sports zelfs aangewezen als 'El Clasico van het darts'. Ook die verwachtingen tempert de Nederlander wat. "Ze moeten iets doen om het te verkopen toch."

