Michael van Gerwen won zondagavond zonder al te veel moeite van Arno Merk op het WK darts. Na afloop keek de Nederlandse topdarter al vooruit naar het volgende duel op het WK, tegen voormalig wereldkampioen Gary Anderson.

"Ik denk dat ik met vlagen goed speelde", blikt Van Gerwen met een positief gevoel terug bij Viaplay. De nummer drie van de wereld won met 4-1 in sets van debutant Merk. "Nog wel wat slordigheden, maar ik denk niet dat ik mag klagen."

Van Gerwen gooide bijna 100 gemiddeld en raakte 50% van zijn dubbels. Geen slechte cijfers. "Nee, zeker niet verkeerd", zegt de darter uit Vlijmen. "Maar je moet kritisch op jezelf blijven." Daarbij kijkt hij ook naar zijn tegenstander, waar hij weinig energie van kreeg. "Dat is niet altijd even leuk, ik speel liever de 'wedstrijden der kanonnen'. Maar ook deze moet je over de streep trekken."

'Dan staan ze te juichen, snap je?'

Van Gerwen merkt daarbij op dat hij anders wordt behandeld dan andere darters. "Ik denk dat ik met redelijk speels gemak 99 haal en dan is het 'oké'. En als andere mensen 102, 103 gemiddeld halen, dan staan ze te juichen, snap je?" Maar zijn fans hoeven zich weinig zorgen te maken: "Ik denk dat er nog meer in het vat zit."

Hierna wacht dus het duel met Gary Anderson, volgens Van Gerwen zo'n wedstrijd der kanonnen. "Gary staat fantastisch goed te gooien, maar ik weet waar ik toe in staat ben. Zeker tegen hem." Anderson won op zondagmiddag met 4-3 van Jermaine Wattimena.

