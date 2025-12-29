De Nederlander Kevin Doets heeft zich met een prachtige prestatie geplaatst voor de vierde ronde van het WK. Hij versloeg topdarter Nathan Aspinal. Eerder op de middag was er ook al spektakel. Ricky Evans misdroeg zich. Het liep voor geen meter bij de Engelsman en dus gooide hij er een aantal legs met de pet naar. Dat mag niet en dus kan hij een boete van de PDC verwachten.

Nathan Aspinall - Kevin Doets 3-4

Doets begon de partij met kopzorgen, want zijn pijlen lieten hem in de steek. Hij had maar liefst vijf bouncers en moest zijn pijlen opnieuw slijpen. Vervolgens ontstond een geweldig gevecht tegen de als vijftiende geplaatste Aspinall. Het ging lange tijd gelijkop, tot Doets werd geklopt met een 170-finish. Hij richtte zich bij een 3-2 achterstand in sets echter geweldig op en trok het duel alsnog met 4-3 naar zich toe.

Ricky Evans - Charlie Manby 2-4

Evans kwam tegen Manby met 2-1 in sets voor en er leek geen vuiltje aan de lucht, ook in de vierde set niet. Manby knokte zich knap naar een 2-2 in sets en daarna kantelde de wedstrijd. Evans gooide steeds minder en leek bij 3-2 achter al de handdoek in de ring te gooien. Met veel misbaar toonde hij zijn frustratie en haalde hij zelfs streken uit op het podium, waar zelfs de scheidsrechter en het publiek niet om konden lachen. Manby maakte het professioneel af en staat in de vierde ronde tegen Van Veen.

Justin Hood - Ryan Meikle 4-1

Het dartssprookje van Justin Hood blijft maar doorgaan op het WK. De 'beul' van Danny Noppert trof maandagmiddag Ryan Meikle in de derde ronde en had geen kind aan zijn landgenoot. Hood stond binnen no-time met 3-0 voor in sets, waarna Meikle een prachtset gooide. Met finishes van 146 en 147 prikte hij zijn eerste set op het bord. Hood moest herstellen in de vijfde set en oogde wat bibberig, maar klaarde de klus wel. Hood speelt voor de jaarwisseling in de vierde ronde tegen Josh Rock of Callan Rydz.

