Jimmy van Schie had maandag alle tijd om 'alles over zich heen te laten komen'. De Nederlandse darter kreeg het op Q-School voor elkaar om een tourkaart voor de PDC te pakken en gaat in 2026 dus zijn debuut maken op de grote podia. De boomlange Van Schie, die ruim twee meter groot is, heeft al doelen voor zichzelf gesteld en kan eindelijk gaan profiteren van afspraken die hij met zijn vriendin maakte een paar jaar geleden.

De 32-jarige Van Schie uit Breda heeft al een heel dartsleven achter zich. 2025 werd een zeer succesvol jaar voor de 'Dutch Sequoia', vernoemd naar letterlijk de grootste boom ter wereld. Hij won bij dartsbond WDF de World Masters en schreef het prestigieuze Lakeside WK op zijn naam. Maar doordringen tot de PDC lukte maar niet, tot afgelopen zaterdag. Hij was de eerste darter die zoveel punten had verzameld op Q-School, dat hij via de ranking al verzekerd was van zijn debuut als profdarter. "Ik heb het wel verdiend", zegt Van Schie in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Enorme last van m'n schouders'

Vorig jaar liep hij zijn eerste tourkaart op dramatische wijze mis. En ook op het kwalificatietoernooi voor het grote WK in Ally Pally strandde hij in het zicht van de haven. "Al die vervelende momenten en gevoelens zijn nu in één klap verdwenen", glimlacht Van Schie hoorbaar aan de telefoon in gesprek met deze site. "Vanaf het winnen van de World Masters in november viel er een enorme last van m'n schouders. Toen toonde ik ook emoties, iets wat ik normaal gesproken nooit doe. Ik dacht: 'Zie je wel dat ik kan darten'."

'Dat heeft me geholpen'

Met die bevrijding pakte hij op Q-School zijn langverwachte en gedroomde startbewijs voor de PDC. Hij neemt al die tegenslagen mee in zijn nieuwe status als profdarter. "Vroeger was ik zo kwaad als ik verloor, maar toen ben ik gaan denken. Met mij zijn er nog 63 andere verliezers op zo'n groot toernooi. Dat heeft me geholpen. Deze tourkaart winnen geeft me zoveel zelfvertrouwen."

Geen werk

Net voor het telefoontje met Sportnieuws.nl was Van Schie toevallig bezig zijn agenda te vullen met alle data wanneer hij moet darten. Hij blijft ernaast ook nog competitie, de Super League en dinsdagavond-toernooitjes spelen. "Dat helpt mij enorm, ik hou zoveel van darten." Levert het dan geen problemen met zijn werk op? "Ik werk al jaren niet meer. Ik heb met mijn vriendin afgesproken dat ik vol voor het darten kan gaan en dat zij werkt. Met die vrijheid ben ik heel erg blij."

Flink veel prijzengeld

Er is dan ook geen betere timing om prof te worden dan nu. Vanaf 2026 heeft de PDC het prijzengeld op álle toernooien flink omhoog gegooid. "Dat is natuurlijk fantastisch en dus een mooie timing dat ik nu ook flink geld kan gaan verdienen." Welke doelstellingen hij zichzelf dan stelt in zijn eerste periode als prof? "Ik wil voor het eerst een Euro Tour halen en op vloertoernooien zoveel mogelijk rondjes winnen. Ik leg mezelf niet teveel druk op, ik heb twee jaar om te presteren."

In een jaar op WK

Als invaller vanuit het amateurcircuit leerde hij de wetten van de Players Championships al kennen. "Maar ik ken ook heel veel mensen in het darts. Ik zie ze nu al als collega's en vrienden. Ik moet bewijzen dat ik er thuis hoor en daar heb ik vertrouwen in, want ik heb al lang laten zien dat ik het niveau heb. Het WK in Ally Pally dit jaar halen? Dat is reeël. Ik heb de afgelopen jaren al een paar keer laten zien dat ik er dicht in de buurt zat."

Van Schie verlaat de WDF als regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld bij die bond. "Beter afsluiten kan niet, ik heb de WDF wel uitgespeeld. Het is natuurlijk wel jammer dat ik mijn wereldtitel niet kan verdedigen op Lakeside, maar ik sta liever in Ally Pally, dat is mijn droom."