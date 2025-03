Chris Woerts was dinsdagavond live aanwezig tijdens een zeldzame uitzending van Vandaag Inside zónder Johan Derksen. De sportmarketeer, regelmatig te gast aan de bar in de talkshow, merkte een hele andere sfeer in de studio in Hilversum. Hij legt aan Sportnieuws.nl uit waarom het belangrijk is dat Derksen snel weer terug is.