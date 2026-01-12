Jeffrey de Zwaan beleefde op Q-School een ware achtbaan aan emoties. De Nederlandse darter dacht op de eerste dag genoeg gedaan te hebben om een tourkaart te pakken bij de PDC, maar moest er op de laatste dag nog alles aan doen om zich weer profdarter te mogen noemen. Het lukte The Black Cobra op het nippertje. In gesprek met de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door spreekt De Zwaan openhartig over zijn worstelingen van de afgelopen tijd.

De 29-jarige De Zwaan gaat in 2026 beginnen aan zijn tweede dartsleven. Tussen 2017 en 2023 liet hij zich al flink zien bij de PDC, met onder meer een halve finale op de World Matchplay en kwartfinales op het EK en de Grand Prix. Met een plek bij de laatste zestien op het WK darts van 2020 liet hij zien op het hoogste podium thuis te horen. Maar door een slepende schouderblessure en bijkomende mentale worstelingen verdween hij uit beeld. Tot nu. Op Q-School won hij zijn tourkaart terug. "Ik ben onwijs blij dat ik het gehaald heb."

'Ik zeg je heel eerlijk'

Op de opmerking dat De Zwaan het 'totaal niet verwacht' had dat hij weer een tourkaart heeft, reageert ex-prof Vincent van der Voort verbaasd. De Zwaan geeft tekst en uitleg. "Ik zeg je heel eerlijk: ik heb helemaal niks qua training gedaan. Ik zou vanaf november weer trainen, maar dat is niet gelukt. Dat zei ik eerder ook in augustus al. Er is best wel veel veranderd voor mij. Benji (zijn werkgever, red.) is overgenomen en ik heb niet meer de privileges om zomaar te kunnen darten en trainen."

'Er is zoveel veranderd'

Daar zit ook de uitdaging voor de komende tijd; een weg vinden die hij tussen werk en darts door kan bewandelen. "We zullen rond de tafel moeten gaan zitten. Als ik moet gooien, moet ik vrij vragen en kost het me mijn vrije dagen. Er is zoveel veranderd, we zullen wat anders moeten verzinnen. Dat gaat pittig worden, want zoveel vrije dagen heb ik niet. Er moeten goede afspraken gemaakt worden met mijn werk en vanuit daar kan ik kijken wat er mogelijk is."

'Ik was het spelplezier helemaal kwijt'

Het belangrijkste voor De Zwaan is dat hij zijn motivatie om te darten weer heeft hervonden. "Als je weer plezier hebt en weer wil gaan darten, scheelt dat een hoop. Ik had er de afgelopen jaren eigenlijk helemaal geen zin in. Het spelplezier was ik helemaal kwij en dat heb ik weer teruggevonden. Ik dart als ik er zin in heb en dat merk ik in mijn spel." Die motivatieproblemen kwamen voort uit een slepende schouderblessure, waardoor hij nauwelijks meer kon darten.

'Ik wilde echt niet'

"Ik wil weer gewoon lekker gaan gooien, dat is het grote verschil in mentaliteit ten opzichte van vorig jaar. Toen wilde ik echt niet. Als ik die tourkaart nu niet had gehaald, had ik het ook niet erg gevonden om er nog een jaar uit te zijn. Maar nu ik 'm wel heb, is dat ook prima. Mijn schouder is hersteld en ik merk dat die weer volledig rustig is. Zes dagen lang achter elkaar gooien, kan ik nu goed volhouden. Ik ga daarbij ook twee of drie keer in de week naar de sportschool, dat helpt ook."

Alle zeilen bijzetten

En zo keert een herboren De Zwaan weer terug bij de PDC, al maakte hij het nog heel spannend. Op de eerste dag van de Final Stage haalde hij de finale en pakte hij vijf belangrijke punten voor de ranking. Daarna moest hij een dag herstellen van die klap van de direct gemiste tourkaart en vloog hij er twee keer vroeg uit. Op de laatste dag had hij zijn niveau weer te pakken en redde De Zwaan het alsnog. "Ik moest alle zeilen bijzetten, maar ben heel blij dat ik terug ben."

'Dit doe ik het liefst nooit meer'

Een tourkaart geeft een darter twee jaar het recht om aan alle toernooien van de PDC mee te doen. Wie binnen twee jaar in de top-64 van de wereld staat, is veilig en mag net zolang door blijven gooien als die boven die streep blijft staan. Lukt dat niet, dan moet er weer meegedaan worden aan Q-School. Die is elk jaar in januari, vlak na het grote WK darts. Maar De Zwaan hoopt er nooit meer te hoeven gooien. "Het liefst doe ik dit nooit meer, maar je weet maar nooit bij mij."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer hoor je vanaf dinsdag 13 januari om 16.00 uur in Darts Draait Door.