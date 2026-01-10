Darter Jimmy van Schie is de volgende twee jaar verzekerd van een tourkaart bij de PDC. De boomlange Nederlander veroverde er eentje op Q-School, waar hij vorig jaar nog enorm teleurgesteld afdroop. Zorgen zijn er wel om Jeffrey de Zwaan.

Van Schie was vorig jaar al een van de topfavorieten op Q-School, maar liep toen op onfortuinlijke wijze een kaart mis. De Nederlander reikte tot de finale, maar verloor van de Zweed Viktor Tingstrom. Van Schie pakte daarmee op de eerste dag wel vijf punten voor de ranglijst. Iedereen verwachtte dat er nog meer zouden volgen, maar dat bleek helaas niet het geval.

Van Schie bleef steken op vijf punten en werd vijftiende op de allesbepalende ranking. Daarop ging de top-12 met een tourkaart aan de haal. De Nederlander had evenveel punten, alleen een minder legsaldo. Dus moest hij dit jaar opnieuw naar het beruchte Q-School.

Jimmy van Schie pakt tourkaart bij de PDC

Ook dit jaar was Van Schie een van de namen die veel genoemd werd. Deze status maakte hij uiteindelijk binnen drie dagen waar. Op de ranglijst stond Van Schie al erg hoog en na het halen van de finale zaterdag was hij verzekerd van een tourkaart. Deze finale verloor hij, maar dat maakte dus niet uit.

✅ Reigning Lakeside World Champion Jimmy van Schie has won a tour-card for the first time, securing it with a fantastic run to the semi-final today in Kalkar.



Van Schie, who stands tall at 6ft 9.5 in, has amassed enough points via the EU order of merit already despit defeat to… pic.twitter.com/yDCyFHgWMO — Tungsten Tales Darts (@Tungsten_Tales) January 10, 2026

Voor Jeffrey de Zwaan gaat het een stuk minder. De darter haalde op de eerste dag van de Final Stage van Q-School nog de finale, waarin hij tien matchdarts liet liggen om een tourkaart te winnen. Een dag later verloor hij in de eerste ronde en dat was ook zaterdag het geval. Zondag zal het dus moeten gebeuren voor De Zwaan, die in het verleden twee vloertoernooien won bij de PDC en in de halve finale van de World Matchplay stond.

Lakeside

Van Schie was afgelopen jaar succesvol bij de Worlds Darts Federation, een andere bond dan de PDC. Op Lakeside, het WK van de WDF, produceerde hij een fantastische comeback in de finale door het talent Mitchell Lawrie (15) te verslaan.

Q-School

Op Q-School worden de tourkaarten verdeeld voor het nieuwe jaar. Met zo'n kaart kan een darter twee jaar meedoen tussen alle toppers. Daar kan prijzengeld gewonnen worden en plaatsing voor de grote tv-toernooien. Binnen twee jaar moet een darter in de top 64 staan, anders kan hij weer terug naar Q-School.