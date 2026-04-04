Na een periode vol onrust en slecht nieuws verscheen de Nederlandse dartslegende Raymond van Barneveld in München voor de vierde Euro Tour van het jaar. Hij trof het met de loting: zaterdag speelde hij in de openingsronde tegen de onbekende Duitser Marcel 'Hausi' Hausotter. Maar die is nu stukken bekender, want Hausotter won met 6-4.

Onlangs kwam naar buiten dat vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld na een lange samenwerking heeft gebroken met manager Ben de Kok. Vincent van der Voort, vaste gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, wist dat de onenigheid tussen de twee ontspoorde tijdens het toernooi UK Open in maart. De Haagse dartspionier heeft toen berichtjes geschreven richting De Kok die laatstgenoemde niet pikte.

Openingsfase

Tegen Marcel Hausotter kon Barney werken aan zijn zelfvertrouwen, zo leek het vooraf. De Duitser staat 143e op de PDC Order of Merit met 2000 Britse pond aan prijzengeld over de laatste 24 maanden. Van Barneveld is de nummer 37 met 222.000 pond achter zijn naam.

Van Barneveld won de openingsleg, die hij zelf begon, maar maakte volgens de Viaplay-commentatoren een ontevreden indruk. Ze hadden graag gezien dat Barney wat meer spelvreugde uitstraalt. In de derde leg werd de blik van Barney nog grauwer, want hij werd gebroken. De leg daarop maakte hij dat goed en werd het 2-2.

Moeizaam

Het bleef echter een moeizame pot voor Van Barneveld, die in 2007 wereldkampioen werd bij de PDC. Zijn gemiddelde bleef laag in de 80, de Duitser zat tien punten daarboven. Onvermijdelijk kreeg Hausi kansen, die hij ook benutte. "HIj is met bijna niets tevreden meer", zo klonk het bij Viaplay over Van Barneveld.

Bij Hausi ging het ook niet meer vanzelf en mede door enorm gepruts met het finishen bij de Duitser kon Barney zich terugknokken naar een 4-3-voorsprong. In de achtste leg was er zelfs een maximale score van 180, al pakte de Duitser die leg via bullseye. Dat gaf hem vleugels, want onder toejuichingen van het Duitse publiek pakte hij de grootste zege van zijn leven bij slechts zijn derde Euro Tour-partij ooit.

Michael van Gerwen

Van Barneveld is niet de enige Nederlander aan de oche dit paasweekend bij de German Darts Grand Prix. Michael van Gerwen is de titelverdediger nadat hij vorig jaar Gian van Veen in de finale versloeg. De twee topdarters zijn vanwege afmeldingen van Luke Littler en Luke Humphries de nummers 1 en 2 op de plaatsingslijst.

Uitslagen German Darts Grand Prix 2026

William O'Connor 6-2 Sebastian Bialecki

Ryan Joyce 6-1 Finn Behrens

Krzysztof Ratajski 6-3 Thomas Lovely

Niels Zonneveld 6-3 Adam Lipscombe

Karel Sedlacek 6-4 Cameron Menzies

Ritchie Edhouse 6-3 Kevin Troppmann

Andrew Gilding 6-4 Wessel Nijman

Patrik Kovacs 6-3 Joe Cullen



Michael Smith 6-2 James Hurrell

Dirk van Duijvenbode 6-2 Stephen Burton

Brendan Dolan 6-5 Cor Dekker

Kevin Doets 6-0 Anton Ostlund

Raymond van Barneveld 4-6 Marcel Hausotter

Peter Wright 3-6 Kim Huybrechts

Ricardo Pietreczko 6-5 Ian White

Niko Springer 6-5 Jan Schmidt

Wat is de Euro Tour?

German Darts Grand Prix 2026 is de vierde Euro Tour van de 15 die dit jaar worden gehouden door de bond PDC. Na die reeks wordt gekeken naar de ranglijst die is ontstaan, op basis van prijzengeld. De top 32 daarvan wordt uitgenodigd voor het EK darts, waar dus ook spelers van buiten Europa aan kunnen meedoen. Gian van Veen is de regerend Europees kampioen.