Wessel Nijman krijgt er geen tweede Euro Tour-eindzege bij. De Nederlandse topdarter, die de voorbije periode in topvorm verkeerde, verloor op de eerste dag van de German Darts Grand Prix. En dat is een hard gelag voor Nijman, die terug naar Nederland kan voor Pasen.

In de eerste ronde werd Nijman gekoppeld aan de Engelsman Andrew Gilding. Het contrast tussen de twee kan bijna niet groter. Nijman is een tempogooier, waar Goldfinger voor iedere beurt ruim de tijd neemt aan de oche. Het lukte de Nederlander dan ook niet om in zijn gebruikelijke ritme te komen. En dan is Gilding dodelijk.

Wessel Nijman droog op Euro Tour sinds eindzege

Nijman won halverwege maart de European Darts Tophy in het Duitse Göttingen. Op de Euro Tour daarna in Wieze verloor hij meteen in de eerste ronde. Dat overkwam hem dus ook in München. De eerste pijl van Nijman zat telkens net onder of boven het vakje van de triple-20. Dus moest hij met de tweede zoeken, in plaats van in tempo het complete rode gedeelte te vullen. Dat ging vrij moeizaam.

Nijman kwam in rap tempo met 3-0 achter, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. De Nederlander vocht zich terug tot 4-4, waarna het voordeel toch nog bij Gilding lag. De Engelsman mocht namelijk twee van de mogelijke drie resterende legs beginnen. Zo ver kwam het niet. Want nadat Goldfinger zijn eigen leg behield, was hij ook eerder uit in de leg van Nijman. Gilding sloot af met een heerlijke 140-finish via triple-20 en twee keer tops: 6-4.

GILDING STUNS NIJMAN!



Andrew Gilding continues to be a bogey player for Wessel Nijman, as the Englishman beats Nijman 6-4 to send him home in round one!



Overige Nederlanders

Nederlander Niels Zonneveld kwam zaterdag ook in actie in de middagsessie. De goede vriend en vroegere buurman van Nijman won met 6-3 van Adam Lipscombe in de eerste ronde. 's Avonds komen Raymond van Barneveld, Kevin Doets en Raymond van Barneveld nog in actie. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen sluiten zondag aan in de tweede ronde.

Superieure maand maart voor Nijman

Nijman was in maart in topvorm. Hij won voor het eerst een televisietoernooi met zijn eindzege in de de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen. Hij won toen in de finale van Gerwyn Price. Dinsdag won de Nederlandse topdarter voor de tweede keer in 2026 een Players Championship na zijn zege op Joe Cullen in de eindstrijd. "Ik leef het droomleven dat ik tien jaar geleden wilde", constateerde hij na afloop.

De eindzege leverde Nijman een mooi zakcentje van 15.000 pond op. Daarmee schoot hij voorbij Damon Heta op de wereldranglijst. De Nederlander is nu de nummer 19 van de wereld en staat voor het eerst bínnen de top-20 van de wereld.