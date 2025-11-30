Raymond van Barneveld is vijfvoudig wereldkampioen darts, maar de inmiddels 58-jarige Hagenees ziet er nogal anders uit dan tijdens zijn hoogtijdagen. Volgens Van Barneveld is zijn transformatie een van de redenen dat hij zijn huidige vrouw Julia heeft ontmoet.

Van Barneveld was lange tijd getrouwd met Silva Walraven, die ook standaard in beeld kwam toen de darter aan de absolute top stond. Na bijna 25 jaar samen ging het koppel uit elkaar en Van Barneveld vond de liefde in de 23 jaar jongere Engelse Julia.

Van Barneveld veel afgevallen

Zaterdagavond was Van Barneveld te zijn in het programma Sterren op het Doek. Daarin merkt presentator Özcan Akyol op dat Van Barneveld qua uiterlijk veranderd is sinds hij hem eind jaren '90 zag triomferen op Lakeside. Hij stelt dan ook de vraag of dat komt door ijdelheid. Dat is volgens Van Barneveld niet het geval.

"Ik kreeg suikerziekte en diabetes type 2. Ik had heel veel overgewicht, ik woog bijna over de 140 kilogram. Toen dacht ik: nu is het gewoon afgelopen." Van Barneveld viel flink af, wat ook aan hem af te zien is. "Ik weeg nu 96 kilogram, ik ben iets er iets van 44 afgevallen."

Cosmetische ingrepen

Van Barneveld vertelt verder over zijn haartransplantatie. Inmiddels heeft hij een andere manier gevonden: "Nu heb ik het laten tattooeeren. En dan één keer een APK’tje om het op te vullen."

Een andere cosmetische ingreep die Van Barneveld heeft laten doen, heeft te maken met zijn gebit. "Mede daardoor heb ik mijn huidige vrouw ontmoet, denk ik. De Barney 1.0 zag er iets anders uit. 2.0 ziet er iets beter uit. De andere versie was meer bol", lacht hij.

"Je gaat er beter van in je vel zitten", zegt Van Barneveld over zijn veranderde look. "Ik merkte dat als ik mijn schoenveters vast moest maken, dat ik mijn schoen op een stoel moest zetten. Overmatig transpireren altijd. Dat was ik wel helemaal zat."

