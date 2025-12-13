Wessel Nijman (25) heeft in de eerste ronde van het WK darts afgerekend met Karel Sedlacek. De Nederlandse nummer 28 van de wereld versloeg de Tsjech met 3-0 in sets en zette een puik gemiddelde neer van 100,9.

Nadat Nijman als tweede zijn walk-on deed, met 'Summer of 69' van Brian Adams, zat de sfeer er prima in. Het publiek was in de openingspartij van de avondsessie opgewarmd door Paul Lim, de 71-jarige dartslegende die doodleuk een ronde verder kwam tegen Jeffrey de Graaf, geboren in Nederland maar uitkomend voor Zweden.

Heerlijke eerste set

En Nijman hield die goede vibes vast met een prachtige eerste set. Zijn eerste beurt leidde tot de maximale score (180) en bij 1-1 in legs schakelde hij een tandje bij met een 11-darter en 12-darter. Met een setgemiddelde van dik 111 mocht hij even gaan rusten.

De tweede set ging eveneens met 3-1 in legs naar de speler uit Uitgeest, die geen plankenkoorts had in Ally Pally. Sedlacek speelde nog wel een break klaar, maar oefende met zijn gemiddelde van laag in de 90 te weinig druk uit op Nijman.

Nijman naar de tweede ronde

In set drie werd het aan beide kanten wat rommeliger en waren er twee opeenvolgende breaks. Uiteindelijk maakte Nijman het koelbloedig af. In de tweede ronde treft hij Gabriel Clemens of Alex Spellman.

136 FOR THE SET!



Wessel Nijman is here to play!



The Dutchman averages upwards of 111 on his way to taking the opening set against Karel Sedlacek!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/MAgQWEdMO4 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

"Dit is wel echt heel lekker", zei de winnaar tegen Viaplay. "Of ik druk heb gevoeld? Valt wel mee. Als ik voorsta, dan weet ik dat het goedkomt. Dus je moet altijd voorkomen", lachte hij. "Ik weet mijn tegenstander voor de tweede ronde niet eens, maar het mag van mij nu beginnen."

Gestopt met werken

Vooraf gaf Nijman bij Viaplay aan dat hij onlangs is gestopt met werken, zodat hij zich voltijds kon storten op zijn voorbereidingen op het WK darts.

"Je merkt dat als je lange trainingssessies hebt, dat je de dag erna niet lang hoeft op te warmen. Het gevoel is goed", zei hji. "Ik heb even nagedacht over mijn tegenstander. Maar in de vorige jaren heb je gezien dat dat niet zoveel zin heeft. Ik heb het bij mezelf gehouden. Ik denk zeker dat ik de favoriet ben."

