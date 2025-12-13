De tijd vliegt, en dus ook op het WK darts. Dag 3 is alweer halverwege dankzij de afgeronde middagsessie. Daar waren geen Nederlanders te bewonderne, maar er gebeurde genoeg. Zo kwamen er liest twee wereldkampioenen in actie.

Vrijdag verschenen er liefst drie Nederlanders aan de oche: Niels Zonneveld, Chris Landman en Gian van Veen. Ook de Nederlandse Noor Cor Dekker kwam in actie. Die verloor net als Landman. Zonneveld en Van Veen wonnen wel. Lees hieronder alles terug over de avondsessie waarin Van Veen zat:

Mario Vandenbogaerde - David Davies

Zaterdag is het in de avond pas tijd voor een Nederlander, in de vorm van Wessel Nijman. Ook de voor Zweden uitkomende Jeffrey de Graaf speelt zijn eerste WK-duel. Een Nederlandssprekende opent echter het bal, in de vorm van Mario Vandenbogaerde. De Belg kwam voor de tweede keer in actie in Alexandra Palace, bij zijn debuut op het WK 2024 verloor hij in de eerste ronde. Ook nu bakte hij er weinig van. Debutant David Davies was veel te sterk: 3-0. De Welshman treft in ronde twee Luke Littler.

Andrew Gilding - Cameron Crabtree

Daarna volgde een mooi onderonsje, tussen veteraan Andrew Gilding en de pas 22-jarige Cameron Crabtree. Laatstgenoemde maakte vooral de laatste maanden indruk op de Grand Slam en Players Championship Finals, terwijl Gilding weinig klaar wist te spelen. Dat was in Alexandra Palace wel anders. Goldfinger versloeg zijn jonge collega met 3-1.

Luke Woodhouse - Boris Krcmar

In partij 3 kwam een meervoudig wereldkampioen in actie. De Kroaat Boris Krcmar won in 2009, 2011, 2013 en 2015 de wereldtitel in het soft-tip. Met ijzeren pijlen wil het nog niet altijd vlotten voor de beer uit Zagreb. Op een PDC WK kwam hij nooit verder dan de derde ronde. Dat lukte nu ook niet. Luke Woodhouse profiteerde van de nodige missers van Krcmar en won met 3-1.

Gary Anderson - Adam Hunt

Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson sloot de middagsessie af. The Flying Scotsman had het behoorlijk moeilijk met Adam Hunt, die vier jaar geleden voor het laatst deelnam en toen verloor van onze Vincent van der Voort. Tegen Anderson kwam Hunt beter voor de dag. Beiden wonnen twee sets, maar in de beslissende vijfde ging Anderson er toch met de zege vandoor.

Uitslagen middagprogramma

Mario Vandenbogaerde - David Davies: 0-3

Andrew Gilding - Cam Crabtree: 3-1

Luke Woodhouse - Boris Krcmar: 3-1

Gary Anderson - Adam Hunt: 3-2

Vanavond is het wel tijd voor een landgenoot. Wessel Nijman speelt tegen Sedlacek. Kan hij het voorbeeld van onder meer Gian van Veen volgen en de volgende ronde bereiken?

