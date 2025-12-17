Michael van Gerwen staat aan de vooravond van zijn eerste wedstrijd op dit WK darts. De Nederlander begint aan zijn negentiende WK bij de PDC en is dus gepokt en gemazeld in Alexandra Palace. Met drie wereldtitels op zak weet hij als geen ander hoe hij zich moet voorbereiden op het belangrijkste toernooi van het jaar. Hij vertelt hoe een WK-dag er bij hem uit ziet.

Mitsuhiko Tatsunami is de eerste tegenstander van Van Gerwen op weg naar de vierde wereldtitel voor de Nederlander. Donderdagavond (18 december) spelen zij de derde wedstrijd van het programma tegen elkaar. Zo rond 22.15 uur wordt naar verwachting de eerste pijl gegooid. Maar hoe zien die uren voorafgaand eruit voor Van Gerwen? Hij geeft zelf een inkijkje tijdens de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Ik doe eigenlijk heel weinig op zo'n dag."

Lunch en Netflix

's Middags gaat Van Gerwen buiten de hoteldeuren lunchen. Hij is als topnaam verzekerd van een wedstrijd in de avond, dus hij weet dat hij overdag vrij is in Engeland. "Buiten die lunch lig ik verder op m'n bed en kijk ik Netflix. Vier uur voordat ik moet spelen, rijd ik naar de zaal. Het is toch een half uurtje rijden. Verder wil zoveel mogelijk mijn rust bewaren." Bij binnenkomst in Ally Pally staat er 'een bataljon' aan journalisten te wachten voor interviews vooraf. "Die moet ik doen, maar dat vind ik ook niet erg."

'Dat vind ik verschrikkelijk'

Als die verplichtingen erop zitten, begint het wachten op het moment dat hij naar het podium moet. Van Gerwen let er op dat hij niet te vroeg piekt bij het ingooien. Hij zegt het wel fijn vinden om veel te gooien en bezig te blijven, maar haat het om al vroeg het gevoel te hebben dat hij in vorm is. "Ik vind het verschrikkelijk dat als ik een half uur binnen ben, dan al het gevoel heb dat ik er klaar voor ben. Daarom probeer ik dat een beetje te remmen. Drie kwartier voor een wedstrijd moet 'het' er zijn."

'Je krijgt betaald om je stinkende best te doen'

In de weken voorafgaand aan het WK begint het grote trainen, maar voor de meeste toppers gebeurt dat op grote podia met alle topnamen als tegenstanders. In Finland speelde Van Gerwen bijvoorbeeld liefst negen dagen tegen darters als Luke Littler. "Dat zijn de beste trainingen, want je staat er echt met een doel. Je krijgt betaald om je stinkende best te doen, dus je wil ook leveren. Je wil ook niet dat die anderen makkelijk van je winnen."

'Minimaal een finale'

Alles bij elkaar moet het de komende drie weken tot een topvorm en een toptoernooi leiden voor Van Gerwen. Vorig jaar haalde hij uit het niets de finale, die hij verloor van Littler. Wanneer is hij ditmaal tevreden? "Ik ga voor minimaal een finale. Ik sta er nu beter voor dan vorig jaar. Ik sta redelijk goed te gooien. Hier en daar moet er nog wat geschaafd worden, maar verder zit ik er goed in."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.