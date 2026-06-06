Zaterdag vond een zeer opmerkelijk moment plaats bij de partij van topdarter Michael van Gerwen tegen Viktor Tingstrom. In hun pot in de tweede ronde van de Nordic Darts Masters in Kopenhagen was er iemand die de Brabantse oud-wereldkampioen irriteerde. Van Gerwen stuurde die persoon zelfs weg.

Bij een stand van 2-2 in legs begon het gedonder. Eerst was er gefluit vanuit de zaal, waar de spelers last van hadden. Van Gerwen leek daar wat over te zeggen tegen referee Owen Binks. Maar Mighty Mike bleek iets anders op het oog te hebben waar hij zich aan ergerde.

Elvis Presley

Het bleek te gaan om een man in een wit pak met glittertjes, die aan de zijkant van de oche stond te kletsen met een ander persoon. Van Gerwen wees naar die persoon en maakte een gebaar met zijn hand, zo van: weg ermee. De Viaplay-commentatoren zeiden: "Oh, er staat daar een meneer in een Elvis-pak. Ik denk dat hij daar een beetje staat te weerkaatsen."

Daarmee verwezen ze naar de overleden popster Elvis Presley, die vaak een glamoureus wit pak met glitters droeg. Die gilttertjes en de reflectie daarvan hinderden de spelers.

Gek

"De hoofdsponsor van dit toernooi is MR Vegas", zo werd uitgelegd, verwijzend naar het gokkantoor. "En MR Vegas heeft zijn eigen Elvis meegenomen." Ondertussen stond Van Gerwen op het podium met Tingstrom de situatie te bespreken. Daarbij maakte Van Gerwen met zijn hand voor zijn hoofd het gebaar van: "Wat een gek."

De commentator vertelde verder: "Dat is echt zo! En die meneer,die Elvis, dacht: ik ga lekker die wedstrijd kijken. Hallo, ik ben Elvis. Wie doet mij wat? Ik ben dé Elvis! Geweldig dit. Elvis tegen de opper-Brabander. Dan zie je wel wie wint. Elvis is kansloos", zo zegt hij over het wegsturen van de verklede man.

Nordic Darts Masters

Van Gerwen versloeg de Zweed met 6-5. Eenvoudig ging het niet: Tingstrom had zelfs een matchdart tegen de Nederlander. Van Gerwen mag opdraven in de halve finale van de Nordic Darts Masters. Daarin is zaterdagavond Jonny Clayton zijn opponent.

De PDC schrijft: "Elvis heeft het gebouw verlaten! Michael van Gerwen heeft Elvis uit het gebouw laten zetten hier in Kopenhagen!"

Elvis has left the building! 🤣



Michael van Gerwen has ejected Elvis from the premises here in Copenhagen! pic.twitter.com/G5uxk6OguI — PDC Darts (@OfficialPDC) June 6, 2026

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