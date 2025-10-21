De internationale schaakwereld is diep geschokt door het plotselinge overlijden van de Amerikaanse grootmeester Daniel Naroditsky. De 29-jarige speler, bij honderdduizenden fans bekend als Danya, was niet alleen een van de sterkste schakers van zijn generatie, maar ook een van de meest geliefde gezichten van de online schaakgemeenschap.

Het Charlotte Chess Center in North Carolina, waar Naroditsky hoofdcoach was, maakte maandag zijn overlijden bekend. In een verklaring noemt de club hem 'een getalenteerde schaker, commentator en geliefd lid van de schaakgemeenschap'. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.

Naroditsky combineerde zijn grootmeestertitel met een unieke gave om schaken menselijk en toegankelijk te maken. Zijn YouTube- en Twitch-kanalen, samen goed voor bijna een miljoen volgers, stonden bekend om zijn rustige uitleg, humor en passie voor het spel.

Van wonderkind tot grootmeester

Naroditsky werd in 1995 geboren in Californië als zoon van Oekraïense en Azerbeidzjaanse immigranten. Hij leerde schaken van zijn oudere broer en bleek al snel een natuurtalent. Op elfjarige leeftijd werd hij wereldkampioen bij de jeugd onder 12 jaar, en op zijn achttiende behaalde hij de prestigieuze titel van grootmeester. Naast zijn carrière aan het bord behaalde hij ook een geschiedenisdiploma aan Stanford University en werd hij gezien als een van de meest veelzijdige en intelligente figuren in de sport.

In de online tak van het schaken groeide Naroditsky de laatste jaren uit tot een van de bekendste stemmen van het spel. Hij was een vaste commentator bij grote toernooien, werkte mee aan schaakpuzzels voor The New York Times en won in augustus nog het US Blitz Championship.

i Daniel Naroditsky als nummer 1 van de wereld bij de jongens onder 12 in 2008. ©Getty Images

Schaakwereld reageert geschokt

Zijn collega en nummer twee van de wereld Hikaru Nakamura reageerde aangeslagen: "Ik ben kapot. Dit is een enorm verlies voor de schaakwereld." Ook internationaal meester Levy Rozman noemde hem 'het perfecte voorbeeld van iemand die briljant kon spelen én briljant kon uitleggen'.

I'm devastated. This is a massive loss for the world of chess. 😢 https://t.co/U6Hq194uAK — Hikaru Nakamura (@GMHikaru) October 20, 2025

Laatste glimlach

Nog maar enkele dagen voor zijn overlijden plaatste Naroditsky een video op YouTube met de titel You Thought I Was Gone!? Daarin lachte hij, speelde hij online partijen en zei hij: "Ik ben terug, beter dan ooit." Tijdens het Amerikaanse kampioenschap in St. Louis werd maandag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de grootmeester. De wereld van het schaken verliest niet alleen een talent, maar ook een leraar, entertainer en vriend.