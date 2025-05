Veelbesproken sportlegende speelt krankzinnige wedstrijd tegen 143.000 (!) tegenstanders

Topschaker Magnus Carlsen heeft een bizar potje schaken gespeeld. Hij nam het namelijk in zijn eentje op tegen 143.000 tegenstanders.

Het bijzondere duel, genaamd 'Carlsen tegen de Wereld', begon op 4 april. De Noorse grootmeester speelde tegen een gigantische groep amateurschakers. Zij bepaalden hun zetten door middel van een stemming. Carlsen had 24 uur de tijd om een zet te doen, waarna 'de Wereld' dezelfde tijd kreeg om te reageren.

De schaakpartij duurde maar liefst 46 dagen, maar een winnaar was er uiteindelijk niet. Na 32 zetten eindigde de pot in remise.

'Ze gaven me geen kans'

"Vlak na de opening had ik het gevoel dat ik iets beter stond, maar eerlijk gezegd gaven ze me daarna geen kans", erkende de schaker met de hoogste ELO-rating ter wereld. De 34-jarige Noor voegde eraan toe: "'De Wereld' speelde vanaf het begin bijzonder solide schaak."

Derde keer

Dit is de derde online 'tegen de Wereld'-partij. De Rus Garry Kasparov speelde in 1999 tegen 50.000 mensen en de Indiër Viswanathan Anand vorig jaar tegen 70.000. In tegenstelling tot Carlsen wisten zij beiden te winnen.

Magnus Carlsen

Carlsen is een levende legende in het schaken. In 2013 werd hij de op een na jongste wereldkampioen ooit. Inmiddels voert hij de wereldranglijst aan en hij heeft vijf wereldkampioenschappen op zijn naam staan. In 2014 behaalde hij de hoogste ELO-rating ooit: 2882.

Flinke ophef

Eind vorig jaar veroorzaakte Carlsen ophef door vroegtijdig het WK snelschaken in New York te verlaten. Hij weigerde zijn spijkerbroek te verruilen voor kleding die voldeed aan de dresscode van de internationale schaakfederatie. Hij betaalde een boete van 192 euro, maar hield zijn jeans aan.

Uiteindelijk werd diezelfde broek geveild voor een bedrag van 36.100 dollar. De opbrengst ging naar het goede doel. Zo kwam er een mooi einde aan een bizarre rel.