Ajax heeft een pijnlijke nederlaag geleden buiten het veld. De club uit Amsterdam moet namelijk geld betalen aan scout Peter Gerards vanwege zijn aandeel in de komst van Antony en Lisandro Martínez. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

Scoutingsbureau Gerards International Consultancy (GIC) stapte eerder al naar de rechter om een miljoenenvergoeding af te dwingen bij Ajax. De rechtbank wees die claim toen nog af, maar in hoger beroep krijgt het bedrijf alsnog gelijk. Dus zijn de Amsterdammers hem zo'n 2 miljoen euro schuldig.

Gerards werkte tussen 2016 en 2020 als scout voor Ajax. De voormalig doelman van MVV, PEC Zwolle en FC Utrecht speelde een belangrijke rol in het ontdekken van talenten en bracht onder anderen Antony en Martínez onder de aandacht in Amsterdam.

Miljoenentransfers Ajax

Die twee groeiden later uit tot absolute smaakmakers bij Ajax en leverden de club gigantische transfersommen op. In de zomer van 2022 vertrokken Antony en Martínez naar Manchester United, waarmee Ajax in totaal ongeveer 160 miljoen euro opstreek.

Amsterdammers krijgen geen gelijk

Volgens GIC stond in de scoutingsovereenkomst dat het bureau recht had op een vergoeding zodra Ajax winst maakte op spelers die door Gerards waren aangedragen. Ajax verweerde zich met het argument dat er in 2020 sprake was van een 'finale kwijting', waardoor er geen extra claims meer mogelijk zouden zijn.

Daar ging het hof niet in mee. Volgens de rechters gold die afspraak alleen voor betalingen tot het moment van ondertekenen. Daardoor heeft GIC alsnog recht op de miljoenenvergoeding. Ajax moet daarnaast ook rente en juridische kosten betalen.

De Amsterdammers kunnen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Die kijkt dan alleen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast. Nieuwe bewijzen worden daarbij niet meer meegenomen.

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