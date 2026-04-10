De allereerste wedstrijd na het kampioenschap van PSV is de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ondanks het wilde feestgedruis van de selectie kan PSV-coach Peter Bosz beschikken over een fitte selectie, al zal hij wel noodgedwongen wat wisselingen moeten doorvoeren. Sportnieuws.nl brengt de afwezige PSV'ers in kaart.

Net als de afgelopen maanden ontbreken Alassane Plea en Ruben van Bommel, die al geruime tijd uit de roulatie zijn met een zware knieblessure. Sergino Dest is ook al een tijdje geblesseerd met hamstringklachten. Daar kwam afgelopen weekend ook nog eens de ernstige knieblessure van Jerdy Schouten bij. Anass Salah-Eddine is nog geschorst.

Blessures Veerman en Obispo

De selectie is echter niet okselfris uit het kampioensduel met FC Utrecht (4-3 winst) gekomen, laat Bosz weten. "Niet iedereen is beschikbaar, maar dat heeft niks met de afgelopen dagen te maken. Armando Obispo en Joey Veerman zullen tegen Sparta niet spelen", stelt Bosz, die geen risico wil nemen met Veerman. "Hij heeft dezelfde klachten als vorig seizoen, toen hij er een hele tijd eruit is geweest. Daar willen we voorzichtig mee zijn. Hopelijk is hij er de volgende wedstrijd weer bij."

Basisplaats voor Nick Olij?

Tegen Sparta gaat Nick Olij zijn debuut voor PSV maken. "Hij heeft twee keer pech gehad, maar ik gun het hem om dit seizoen nog minuten te maken", vertelt Bosz, die daarnaast twee jonge gasten bij de groep haalt. "Fabian Merién en Joël van den Berg worden tot het einde van het seizoen bij de ploeg gehaald. Dat is het voordeel als je al kampioen bent."

Wisselingen in de opstelling

Bosz benadrukt dat PSV het seizoen zeker wel serieus gaat afmaken, ondanks dat ze de landstitel al binnen hebben. "Ik zal geen héél gekke dingen doen, maar soms word je gedwongen om meer wisselingen te doen omdat jongens er niet bij zijn. Maar wij willen de laatste vijf wedstrijden óók winnen. Dan moet het eergevoel omhoog komen", besluit Bosz. De aftrap is zaterdagavond om 18.45 uur.

