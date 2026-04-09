Michael van Gerwen kende een beroerde week met het darten. De Nederlander verloor snel op de vloer en vervolgens meteen in de kwartfinales van de Premier League Darts en de Euro Tour. Om die zure nasmaak even weg te spoelen, dook 'Mighty Mike' op bij het kampioensfeest van PSV. Daar trof hij een goede vriend.

In de ogen van Vincent van der Voort 'was het drie keer niks' wat Van Gerwen de voorbije week liet zien. Dat vertelde hij in de laatste aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Hij moet kritisch op zichzelf zijn en zeggen dat het helemaal niks was afgelopen week", stelde de oud-prof. "Maar het is wel zo dat hij aan het opbouwen is en het de ene week minder gaat dan de andere week."

De slechte resultaten waren volgens Van der Voort ook simpel te verklaren. "Je kan niet twee jaar niks doen en dan verwachten dat je in twee of drie maanden weer terug bent waar je was. Hoe graag, ik, hijzelf en heel veel andere mensen dat ook willen", schetste hij.

Michael van Gerwen bij huldiging PSV

Om zijn zinnen wat te verzetten, dook Van Gerwen deze week op in Eindhoven. Daar werd zijn favoriete voetbalclub PSV voor de 27e keer in de clubgeschiedenis kampioen. Daar was Mighty Mike uiteraard bij. Van Gerwen ging op de foto met DJ La Fuente, die de festiviteiten met verschillende nummers aan elkaar draaide. Ook maakte de Nederlandse darter een filmpje vanuit Eetcafé De Verlenging, waar het kampioenschap met spelers, aanhang en prominenten werd gevierd.

Van Gerwen weet hoe het is om gehuldigd te worden. De Nederlandse darter werd in het verleden meermaals in het zonnetje gezet door de club uit Eindhoven. In 2017 en 2019 mocht Van Gerwen in de rust een ereronde lopen met de Sid Wadell Trophy. Naast Van Gerwen is ook Max Verstappen een bekende PSV-supporter.

Premier League Darts

Van Gerwen is inmiddels weer in Engeland, Brighton om precies te zijn. Daar is donderdagavond de tiende speelavond van de Premier League Darts. Van Gerwen neemt het in de kwartfinales op tegen landgenoot Gian van Veen. Beide heren kunnen de punten goed gebruiken in de strijd om de play-offs. Van Gerwen staat als nummer 4 net aan de goede kant van de streep, Van Veen is vijfde en staat buiten de plekken.