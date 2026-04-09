Ismael Saibari blonk dit seizoen uit bij landskampioen PSV. Hij maakte 14 goals in 25 wedstrijden, maar kende ook een pittige periode. Hij kreeg hulp van voetbalicoon Ruud van Nistelrooij. "Heel belangrijk voor mijn ontwikkeling."

Eerder in het seizoen werden er nog vragen gesteld over het rendement van Saibari, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot clubtopscorer. Toch heeft die mindere periode hem niet koud gelaten. "Ik heb het er vaker met mensen over gehad", onthult hij in gesprek met De Telegraaf. "Met name ook vroeger met Ruud van Nistelrooij."

Ketchupfles

Die vertelde hem dat 'als eenmaal de ketchupfles opengaat, het blijft vloeien'. "Dat heb ik ook gemerkt nu", aldus de aanvallende middenvelder. "Ik heb zeven, acht wedstrijden niet gescoord. Vanaf dat ik mijn eerste goal maakte, ging het veel vloeiender. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Ook topspitsen."

Van Nistelrooij, die zelf goed was voor 62 goals in 67 wedstrijden voor PSV, stuurde hem begin dit seizoen ook nog een bericht toen de doelpunten uitbleven bij Saibari. "Hij zei: Ismael rustig blijven, je weet vanzelf dat het goed komt", vertelt de Marokkaans international. "Hij heeft gelijk gekregen."

'Belangrijk voor ontwikkeling'

De huisige assistent-bondscoach van Oranje heeft veel invloed gehad op de carrière van de 25-jarige Saibari. "Bij Jong PSV was hij al heel belangrijk voor mijn ontwikkeling. Daarna heeft hij mij naar het eerste gehaald en vertrouwen gegeven. In de eerste weken speelde ik alles. Ook in de kwalificatie van de Champions League. Voor een jonge jongen is dat heel belangrijk."

Transfer

Wellicht krijgt Saibari volgend seizoen de kans om zijn kwaliteiten te laten zien in een van de vijf grootste competities van Europa. "Natuurlijk zou het mooi zijn om elke week grote wedstrijden te spelen, maar ik wacht op het juiste moment om de stap te maken", zegt hij over een eventuele transfer.

PSV-coach Peter Bosz meldde afgelopen weekend plots dat Saibari '70 à 75 miljoen euro moet gaan opleveren'. Voor Robert Maaskant was dat helemaal geen schokkend bedrag. "Dat vind ik helemaal niet gek, hoor", stelt de oud-trainer in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Saibari is gewoon écht zeventig miljoen euro waard."

