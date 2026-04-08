PSV vierde dinsdag uitbundig de 27e landstitel. Traditiegetrouw volgde een rondrit op de platte kar door Eindhoven, gevolgd door de huldiging op het Stadhuisplein. Dat maakten clubiconen Mark van Bommel en André Ooijer van dichtbij mee. En de twee voormalig spelers maakten het behoorlijk laat.

Van Bommel en Ooijer hadden ieder een bijzondere rol tijdens de huldiging. Eerstgenoemde mocht de schaal uitreiken aan aanvoerder Jerdy Schouten in het Philips Stadion. Maar wat het helemaal speciaal maakte, was dat zoon Ruben een rol speelde in het kampioenschap. De linksbuiten kwam door een zware knieblessure slechts zes duels in actie, maar scoorde daarin wel drie keer.

"Heel mooi om hier te zijn. Ik heb zelf een aantal keer op het veld gestaan. Als je zoon ook nog eens op het veld staat, ben je hartstikke trots", sprak Van Bommel dinsdag bij ESPN. "Voor iedere PSV’er is dit mooi, drie jaar achter elkaar. Als je ziet hoe er gefeest wordt. Stadhuis en markt al vol. Toen ik hierheen reed was het rood en wit overal. Dat is prachtig."

André Ooijer ex-assistent

Ook zijn oude teamgenoot Ooijer was er bij. Hij stond als ex-assistent trainer van Peter Bosz op de platte kar. De oud-verdediger was het eerste half jaar van het seizoen de rechterhand, maar besloot die positie af te staan. Desondanks mocht hij nog weel meegenieten van het kampioensfeestje.

'Zalig' feest

Dat werd een latertje, zo bleek. Bij de 538 ochtendshow werd het duo gebeld terwijl ze onderweg naar huis waren. "André zit naast me, die moet ik naar huis brengen", lacht Van Bommel. "Mark rijdt, dan weet je genoeg", haakt de oud-verdediger in, tot groot gelach van iedereen in de studio.

De twee spreken van een 'zalig' en 'geweldig' feestje. "Of we het laat hebben gemaakt? Vroeg zullen we maar zeggen", gaat Van Bommel verder. "Al met al was het echt een mooie lange dag geweest", zegt Ooijer. "Het was fantastisch in de stad. Alles was rood en wit. Gezelligheid, geen rotzooi. Echt fantastisch", vat Van Bommel de huldiging samen.

