PSV werd afgelopen zondag landskampioen. Daar hoefden de Eindhovenaren zelf niks voor te doen, want de enige overgebleven 'concurrent' Feyenoord liet punten liggen bij FC Volendam. Of beter gezegd: Volendam snoepte punten af van Feyenoord. Daar stond een bedankje tegenover.

PSV won zelf zaterdagavond van FC Utrecht, terwijl het na een kwartier met 2-0 achter stond. Dankzij een geweldige Ismael Saibari draaiden de Eindhovenaren de score helemaal om, in blessuretijd wonnen ze met 4-3. Dus konden ze eens goed gaan zitten voor FC Volendam - Feyenoord op zondag. Bij puntenverlies was de 27e landstitel een feit.

FC Volendam op zoek naar een 'bonus' door rol in kampioenschap

En zo geschiedde. Het duel in Volendam eindigde in een bloedeloos gelijkspel. Dus speelde Het Andere Oranje een belangrijke rol in het kampioenschap van PSV. Dat vond ook Veermans goede vriend Henk. "Ik verwacht wel een bonus onze kant op, maar dat moeten we nog even overleggen met Joey", zei Henk Veerman voor de camera van ESPN, waarna hij de lens in keek en lachend zei: "Joey gefeliciteerd, hè!"

Die woorden waren ondanks de afgelopen dagen feest aangekomen bij de andere Veerman. Een dag na de huldiging in het Philips Stadion en op het Stadhuisplein werd Volendam getrakteerd op tien treetjes PSV-kampioensbier van Bavaria. Oftewel: 240 halve liters. Die werden in ontvangst genomen door de Veerman van Volendam. "Vraag is of Volendam vrijdag weer nuchter is", schrijft Gideon Smit, journalist van het Noordhollands Dagblad, gekscherend op X. Dan speelt Volendam uit tegen FC Twente.

