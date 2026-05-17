PSV boekte een overtuigende zege (5-1) op FC Twente in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie, maar het grootste feest werd gevierd nadat de uitslag van sc Heerenveen-Ajax bekend werd. De Amsterdammers speelden doelpuntloos gelijk, waardoor zij de play-offs ingaan.

Bij het duel tussen PSV en FC Twente stond de derde plek op het spel, maar al snel werd duidelijk dat die niet naar de Tukkers ging. Dit kwam doordat PSV simpelweg een maatje te groot was. Uiteindelijk werd er alsnog enorm feest gevierd door FC Twente en haar fans, toen de wedstrijd van Ajax was afgelopen. Doordat zij gelijkspeelden, verzekerde FC Twente zich van de voorronde van de Europa League.

Gigantisch feest in Eindhoven

In het Philips Stadion werd vooraf al lang en breed gespeculeerd over een eventuele overwinning gunnen aan FC Twente vanwege de rivaliteit met Ajax. Dat werd wel duidelijk toen de stadionspeaker bekendmaakte dat Ajax niet wist te winnen in Friesland. Het bomvolle uitvak van FC Twente zorgde voor een geluidsexplosie, maar de PSV-fans deden er nog een schepje bovenop.

Al gauw galmde het welbekende 'helemaal niets in Amsterdam' door het Philips Stadion. De aanhang van de Eindhovenaren vonden het allemaal erg komisch dat de grote rivaal zich via de play-offs moeten proberen te kwalificeren voor voorronde van de Conference League. Het bleef dan ook nog lang gezellig in Eindhoven, vanwege de overwinning én het drama voor Ajax.

In Heerenveen werd 0-0, waardoor de ploeg van Ajax-trainer Oscar Garcia de play-offs moet spelen voor een Conference League-voorronde-ticket. Dat moeten ze uitgerekend doen in het stadion van FC Volendam wegens een concertreeks van zanger Harry Styles.

