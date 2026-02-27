AZ heeft vrijdagmiddag te horen gekregen dat ze in de achtste finales van de Conference League tegen Sparta Praag zullen spelen. De nummer 2 van de Tsjechische competitie plaatste zich direct voor de laatste zestien en heeft een aantal bekende gezichten rondlopen. Dit is alles wat we weten over de club.

Ten eerste is het interessant om te benoemen dat Brian Priske de trainer is van Sparta Praag. De oud-coach van Feyenoord kwam na een korte pauze in zijn loopbaan opnieuw terecht in Tsjechië. In 2023 en 2024 won hij de competitie met Sparta Praag, waarna hij op avontuur ging naar Feyenoord. We weten dat dit niet goed afliep, want op 10 februari 2025 werd hij ontslagen.

Brian Priske

In juli 2025 stond hij weer voor de groep in Praag en daar lijkt hij wel weer succesvol te zijn. Hij werd vierde in de Conference League-competitiefase met Praag, waardoor zij de tussenronde konden overslaan.

Priske doet het ook goed in de competitie, want daar staat de ploeg momenteel tweede. Een grote kans op het kampioenschap hebben ze daar niet meer; stadgenoot Slavia Praag staat met 7 punten meer op plek 1. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen in de Tsjechische competitie.

In de selectie van Priske zit een andere bekende uit de Eredivisie. Sivert Mannsverk speelt bij Sparta Praag en kwam tot nu toe in 18 duels in actie. De Noorse Ajax-middenvelder wordt dit jaar gehuurd en heeft hoogstwaarschijnlijk toch geen toekomst in Amsterdam.

Prijzen

De prijzenkast in Tsjechië is behoorlijk gevuld. Sinds de nieuwe competitie die in 1993 werd opgericht, wonnen ze 14 keer de competitie en 8 keer de beker van Tsjechië. Als je de prijzen van het voormalige Tsjecho-Slowakije er bij optelt puilt de kast helemaal uit. Voor 1993 werd de nationale competitie 33 keer gewonnen door Sparta Praag en werd de beker 18 keer geconfisceerd.

Geschiedenis in Europa

In Europa zijn ze vrijwel ieder jaar actief, vaak in de Champions League of Europa League, maar nu voor de derde keer in de geschiedenis in de Conference League. Europees werd er nog nooit een prijs gepakt.

De twee clubs speelden nog nooit eerder tegen elkaar in Europees verband. Dat zal dus voor het eerst gebeuren op donderdag 12 maart in Alkmaar, waarna de return op 19 maart in Praag is. Twee jaargangen speelde AZ wel tegen een Tsjechische tegenstander: Slovan Liberec. Eenmaal werd er gewonnen in 2014, tweemaal werd er gelijkgespeeld. Dat was ook in 2014 en nog een keer in 2006.

Mocht AZ het tweeluik met Sparta Praag winnen, dan treffen ze in de kwartfinale de winnaar van Lech Poznan en Shakhtar Donetsk. Als ook die horde overwonnen wordt, treffen ze mogelijk Crystal Palace of Fiorentina in de havle finale. De finale zelf wordt gespeeld op 27 mei in Leipzig.

Gehele knock-outschema

Zilveren kant

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

AZ - Sparta Praag

Crystal Palace - AEK Larnaca

Fiorentina - Rakow



Groene kant

Samsunspor - Rayo Vallecano

Celje - AEK Athene

Sigma Olomouc - 1. FSV Mainz 05

Strasbourg - Rijeka