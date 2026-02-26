AZ houdt de Nederlandse eer hoog in Europa. Na de deceptie van vorige week in Armenië tegen FC Noah werd de rug gerecht in eigen huis. De Alkmaarders wonnen met 4-0 en bekeren verder in de Conference League.

AZ nam vroeg het initiatief en kreeg loon naar werken. Het was Ro-Zangelo Daal die op aangeven van Kees Smit de 1-0 op het scorebord zette. Daarna kakte het wat in bij AZ, dat via een standaardsituatie nog voor rust op 2-0 kwam. Peer Koopmeiners stond achter de bal en stak aanvoerder Sven Mijnans weg. Die punterde in de korte hoek raak. Het deed denken aan de vrije trap van Teun Koopmeiners en Wout Weghorst op het WK van 2022 tegen Argentinië.

Na rust was de schroom er vanaf bij AZ, dat vrolijk de aanval zocht. Na opnieuw een goal van Mijnans wisten de Alkmaarders dat een blamage in de tussenronde van de Conference League was voorkomen. Trainer Lee-Roy Ectheld zag het als moment om flink te gaan wisselen. Isak Jensen, een van die invallers, maakte vlak voor tijd nog de vierde treffer.

AZ voorkwam daarmee een totale afgang van de Nederlandse clubs in Europa. Eerder werden Ajax en PSV uitgeschakeld in de Champions League. Datzelfde gold voor Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League.

Deceptie in Armenië

AZ reisde vorige week af naar Yerevan voor de eerste wedstrijd van de tussenronde van de Conference League. Het duel liep echter allesbehalve goed af. In de eerste helft gebeurde er weinig spectaculairs, maar na rust ging het mis voor de Alkmaarders. AZ liet in de eerste helft te veel liggen en dat werd in de tweede helft afgestraft. Noah maakte van een van de eerste kansen meteen een goal. Zo kwam AZ na 54 minuten onverwacht op achterstand. Troy Parrott kreeg nog een goede kans in de slotfase, maar de Ier kon zijn ploeg niet helpen. Eindstand: 1-0.

Alles over de Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.