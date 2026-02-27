AZ weet waar het aan toe is in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders werden gekoppeld aan Sparta Praag, waar oud-Feyenoord-trainer Brian Priske de trainer is.

Het lukte AZ niet om bij de beste 8 ploegen te komen in de competitiefase. Daardoor moesten ze het opnemen tegen FC Noah in de tussenronde. In Armenië leed AZ een beschamende nederlaag. Van een totale blamage kwam het niet, want de 1-0 achterstand werd in eigen huis weggepoetst op donderdag. Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans (2 keer) en Isak Jensen waren de doelpuntenmakers.

AZ gekoppeld aan Sparta Praag

Dus ging AZ vrijdagmiddag de koker in voor de loting van de achtste finales van de Conference League. Vooraf wist het al dat het Sparta Praag of AEK Athene zou loten. Het werd de Tsjechische club.

Die worden getraind door de Deen Priske, die vorig seizoen de leiding had over Feyenoord. Nadat de coach met Sparta Praag twee jaar op rij kampioen werd en in zijn laatste seizoen de dubbel won, vertrok hij naar Rotterdam. In de Champions League maakte Priske met zijn team indruk door overwinningen op Bayern München en Benfica en een gelijkspel tegen Manchester City. Maar in de vaderlandse competitie liep het niet, dus kwam het in februari 2025 tot een breuk.

Priske heeft sinds deze voetbaljaargang weer de leiding over Sparta Praag, dat tweede staat in Tsjechië. Het gat met stadgenoot Slavia is na 23 wedstrijden zeven punten. In de competitiefase van de Conference League eindigde Sparta als vierde.

Loting achtste finales Conference League

Zilveren kant

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

AZ - Sparta Praag

Crystal Palace - AEK Larnaca

Fiorentina - Rakow



Groene kant

Samsunspor - Rayo Vallecano

Celje - AEK Athene

Sigma Olomouc - 1. FSV Mainz 05

Strasbourg - Rijeka

De heenwedstrijden zijn op 12 maart, een week later volgen de returns. AZ zal eerst een uitduel spelen.