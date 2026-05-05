De laatste speelrondes van de Eredivisie worden traditiegetrouw tegelijkertijd gespeeld, maar speelronde 33 wordt toch om een andere tijd gespeeld. In plaats van 14.30 uur trapt iedereen zondagmiddag om 16.45 uur af. Sportnieuws.nl zocht de reden daarvan uit.

Het zorgt altijd voor de nodige spanning aan het einde van het seizoen: de laatste twee speelrondes die tegelijkertijd starten in de Eredivisie. De liefhebber kan zijn lol op met het schakelkanaal, de echte fans kunnen nagelbijtend naar de ontknoping van hun club kijken. Traditiegetrouw trapt iedereen af op het klassieke tijdstip 14.30 uur op de zondagmiddag.

Bijzondere aanvangstijd

Maar dat zal aanstaand weekend anders zijn. De eennalaatste speelronde wordt namelijk om 16.45 uur afgetrapt en daarmee stapt de KNVB van een traditie af. Aan het begin van dit seizoen had de KNVB het speelschema bekend gemaakt en daarin stond deze late aftraptijd opgenomen. Dat was met de gedachte dat eventuele Nederlandse clubs nog een halve finale in de Europese competities moesten spelen.

Lang leek dit ook het geval te zijn omdat AZ nog meedeed in de Conference League, dan hadden zij aanstaande donderdag nog een halve finale moeten spelen. Ze zouden dan geholpen zijn bij een latere aftrap in de Eredivisie, maar om elke wedstrijd tegelijk te laten starten moesten alle wedstrijden opgeschoven worden.

Uitschakeling Europa

Toen AZ uit de Conference League vloog, wilde de KNVB de speeltijden alsnog terugdraaien naar het klassieke tijdstip van 14.30 uur, maar dat bleek niet meer mogelijk. Vrijwel de gehele Eredivisie wilde meewerken, maar NAC en Fortuna Sittard kregen het niet voor elkaar.

De clubs willen wel, maar de gemeente krijgt het niet voor elkaar. Dat is de uitleg die gegeven werd in de podcast van de algemeen directeuren van de Eredivisie. De politiecapaciteit zou eerder op de dag niet op orde zijn in die twee gemeenten. De laatste speelronde, die op 17 mei wordt gespeeld, wordt wel gewoon om 14.30 uur afgewerkt.