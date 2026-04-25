De strijd om plek 2 is in volle gang in de VriendenLoterij Eredivisie. Nu PSV kampioen is zijn alle ogen daarop gericht, zeker ook omdat de onderlinge verschillen erg klein zijn. Feyenoord staat momenteel nog tweede, maar voelt de hete adem van NEC, Ajax én FC Twente in de nek. Lees hieronder het resterende programma voor deze ploegen.

Na de 30e speelronde lag de strijd om het laatste directe Champions League-ticket volledig open. Feyenoord en NEC speelden gelijk, terwijl FC Twente en Ajax dankzij een overwinning dichterbij kropen. De Rotterdammers deden een wedstrijd later goede zaken door van FC Groningen te winnen. Ajax bleef in het spoor van de aartsrivaal door bij NAC te winnen. Concurrenten Twente en NEC hielden elkaar vervolgens in bedwang.

Resterend programma

Feyenoord heeft dus nog altijd de beste papieren in de strijd om plek 2. Het verschil is nu 3, 4 en 4 punten met de concurrenten. Daarbij treft Feyenoord nog wel een moeilijke tegenstander met bekerwinnaar AZ. Daarbij hebben ze ook de nodige personele problemen. Maar, het kan nog erger.

Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV en treft Ajax ook nog de Eindhovenaren, waarbij zij ook nog spelen tegen het altijd lastige FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben.

Programma Feyenoord (58 punten)

Fortuna Sittard (uit)

AZ (thuis)

PEC Zwolle (uit)

Programma NEC (55 punten)

Telstar (thuis)

FC Groningen (uit)

Go Ahead Eagles (thuis)

Programma Ajax (54 punten)

PSV (thuis)

FC Utrecht (thuis)

sc Heerenveen (uit)

Programma FC Twente (54 punten)

AZ (uit)

Sparta Rotterdam (thuis)

PSV (uit)