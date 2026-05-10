Ajax heeft zelf de Champions League-droom aan diggelen geholpen. Er werd in eigen huis met 1-2 verloren van FC Utrecht. De Ajacieden speelden dramatisch tegen een defensief Utrecht. In de slotfase kregen ze de deksel op de neus en scoorde Utrecht de 1-0. Wout Weghorst herstelde de schade nog, maar in de laatste minuut scoorde FC Utrecht alsnog. Ajax zakt naar de vijfde plaats en een rampscenario dreigt.

Voor Ajax was er alles aan gelegen om te winnen van FC Utrecht deze zondagmiddag. Waar sommige clubs nog maar weinig hebben om voor te spelen, gold dat voor de Amsterdammers niet. Zij waren nog vol in de strijd om plek 3 van de Eredivisie, goed voor voorronde van Champions League. Maar die droom is nu voorbij.

Cruciaal duel

De openingsfase bracht maar weinig spektakel. De eerste grote kans werd mede mogelijk gemaakt door Mika Godts in de 25e minuut. Met een geweldige steekpass speelde hij Anton Gaaei vrij. De Deen kon voorleggen op zijn landgenoot, maar Dolberg gleed net te laat richting de bal. Even later kreeg Ajax een grote kans kans via - opnieuw - Godts. Hij schoot de bal van afstand snoeihard op de paal. De rebound was voor Youri Regeer maar hij schoot over. Het was armoedig wat Ajax verder liet zien.

Motivatie in de rust

De Ajacieden zullen met grote irritatie de rust in zijn gegaan, maar kregen wel te horen dat de concurrenten het ook dramatisch deden. Feyenoord en NEC gingen met een achterstand de kleedkamer in, wellicht zou het voor wat motivatie zorgen.

Oscar García besloot niet lang na de rust stormram Wout Weghorst in de ploeg te brengen en ras-Ajacied Davy Klaassen. Zij moesten de ban maar gauw breken, want de druk werd immens groot door de gebeurtenissen op de andere velden. Niet winnen zou desastreus zijn voor de Amsterdammers, maar dat leken ze op het veld niet door te hebben. Het spel van Ajax was de hele wedstrijd belabberd.

Krankzinnig slot

Ajax kwam maar niet tot kansen tegen de muur van Utrechters en in de 80e minuut leken ze zelfs de deksel op de neus te krijgen. Een zeldzame aanval van Utrecht werd direct benut. Westerlund kopte de bal bij de tweede paal binnen. Even leek Ajax de Champions League te kunnen vergeten, maar Wout Weghorst kopte in de 84e minuut de 1-1 binnen.

Een krankzinnig slotstuk ontvouwde zich, waarin de ArenA Ajax naar voren schreeuwde. Davy Klaassen kreeg nog een geweldige kans, maar zag zijn schot geblokt worden. Met man en macht probeerde Ajax nog de winnende treffer tegen de touwen te jagen, maar dat ging mis. FC Utrecht scoorde in de laatste minuut nog de 1-2 via oud-Ajacied Mike van der Hoorn. Zo beleven de Amsterdammers een dramatische middag en moeten ze vrezen voor play-offs voor Europees voetbal in het stadion van Volendam vanwege de concerten van popster Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA.

Omdat concurrenten NEC en Feyenoord niet wonnen, had Ajax een grote stap kunnen zetten om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen. FC Twente won namelijk dik en ging de Amsterdammers dik voorbij. Met nog één duel te gaan is de achterstand voor Ajax op plek drie drie punten en lijkt dat doek gevallen. Omdat NEC volgende week thuis speelt tegen het al uitgespeelde Go Ahead Eagles, moet Ajax vrezen voor een troosteloze vijfde plek.

Conference League

Daarin zijn FC Utrecht en Heerenveen al zeker en kan Ajax alleen ontsnappen als het zelf wint bij Heerenveen in de laatste speelronde en NEC niet wint in eigen huis van GAE. Anders zijn de play-offs de magere opbrengst, die ook nog eens in een ander stadion afgewerkt moeten worden. De winnaar van de play-offs gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. AZ valt als bekerwinnaar uit de play-offs en dus neemt FC Groningen of Sparta het laatste plekje in achter de nummer vijf, Utrecht en Heerenveen.

