Feyenoord is er zondag in geslaagd de tweede plek veilig te stellen. Dat gebeurde op een manier die typerend was voor dit seizoen: de Rotterdammers speelden zelf met 1-1 gelijk en zagen naaste concurrent NEC verliezen bij FC Groningen. De ploeg van Robin van Persie gaat dus volgend seizoen na een jaar afwezigheid weer in de Champions League spelen.

Het doel bij Feyenoord de afgelopen weken was duidelijk: na het kampioenschap van PSV en de dip die de Rotterdammers kenden moest de tweede plek zo snel mogelijk bemachtigd en vastgehouden worden. Dit ging met pieken en dalen, maar de laatste weken werden belangrijke resultaten geboekt om zo de zilvervloot van de Champions League binnen te laten stromen in de havenstad.

Vroege achterstand

Feyenoord begon niet scherp aan de wedstrijd en dat resulteerde in enkele kostbare fouten achterin. Oud-Feyenoorder Jordy Clasie kon de bal zo onderscheppen en Troy Parrott faalde niet oog in oog met Timon Wellenreuther, waardoor de openingstreffer in de eerste minuut al op het scorebord stond. Dat was opvallend genoeg al de tweede goal van Parrott in de eerste minuut, maar zijn doelpunt na vijftien seconden werd afgekeurd wegens buitenspel.

Feyenoord bakte er in de eerste helft vrij weinig van en dus wisselde Van Persie drie keer in de rust. Gijs Smal, Givairo Read en Tobias van den Elshout kwamen in de ploeg voor Jordan Lotomba, Mats Deijl en Thijs Kraaijeveld. Dit had het gewenste effect, want Van den Elshout was direct belangrijk. Hij stuurde Anis Hadj-Moussa weg en de Algerijn maakte de gelijkmaker.

Door het gelijkspel konden Ajax en FC Twente niet langer meer over de Rotterdammers heen en dus bleef enkel NEC over als concurrent. De Nijmegenaren verloren met 2-1 bij FC Groningen en dus werd Feyenoord niet voor het eerst dit seizoen geholpen door de falende concurrentie. Deze keer leverde dat een CL-ticket op.

Grote doel

Het grote doel werd daarom behaald door Van Persie met Feyenoord. Mede daardoor lijkt de trainer voorlopig niet bang te hoeven zijn voor een ontslag. Dat komt ook doordat er met het vertrek van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese niemand is om de coach te evalueren.

