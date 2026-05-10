Telstar heeft een zéér riante zege geboekt op Heracles Almelo (3-0), maar wacht volgende week een krankzinnig slot van de competitie. De ploeg van Anthony Correia móét dan in een directe confrontatie met FC Volendam een resultaat boeken om het bijzondere jaar te bekronen.

Promovendus Telstar was bij aanvang van het seizoen de voornaamste degradatiekandidaat, maar kon zondagmiddag héél belangrijke zaken doen in de strijd om handhaving. De ploeg van Anthony Correia zou bij een overwinning én een nederlaag van FC Volendam officieus veilig zijn. Telstar begon echter zéér matig in het duel tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo.

Spanning op de benen

Telstar heeft dit seizoen de sympathie van vrijwel iedere voetballiefhebber in Nederland gewonnen met hun aanvallende speelstijl. In de eerste helft kwam de ploeg uit Velsen-Zuid daar echter nauwelijks aan toe. Telstar leed veel balverlies en wist amper gevaar te stichten op de helft van de tegenstander.

De grootste kans voor rust was voor Heraclied Tristan van Gilst, maar hij slaagde er niet in Ronald Koeman Jr. te passeren. Het opvallendste moment van de eerste helft volgde kort daarna, toen tijdens een aanval van Heracles Almelo plotseling de sproei-installatie omhoog schoot. Het opmerkelijke incident zorgde voor flink wat gelach op de tribunes, terwijl ook bondscoach Ronald Koeman zichtbaar geamuseerd reageerde.

Vlak voor rust kreeg Sem van Duin nog een grote mogelijkheid oog in oog met Heracles-doelman Timo Jansink, maar door een matige aanname ging die kans verloren. Net als bij zijn ploeggenoten leek de spanning hem parten te spelen.

Opmerkelijke wissel Gözübüyük

De tweede helft begon met een opmerkelijke wissel van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die wegens misselijk- en duizeligheid achterbleef in de kleedkamer. In de rust had Telstar-trainer Correia óók de tijd om zijn ploeg te te spreken en dat pakte goed uit. De promovendus creëerde binnen vijftien minuten al drie grote kansen, maar had het vizier nog niet op scherp.

Telstar op voorsprong

Het uitstekende begin van het tweede helft werd in de zeventigste minuut beloond. In eerste instantie kopte Danny Bakker de bal nog op de lat, maar in de rebound was Guus Offerhaus er als de kippen bij om de 1-0 tegen de touwen te werken. De Witte Leeuwen hadden maar één minuut nodig om de score te verdubbelen. Tyrese Noslin kon binnen schieten na een uitstekende actie én voorzet van Patrick Brouwer: 2-0.

Het al gedegradeerde Heracles was vanaf dat moment helemaal gebroken. In de 77e minuut zorgde Jeff Hardeveld opnieuw voor een geluidsexplosie in het BUKO Stadion. De linksback knikte een panklare voorzet van Noslin hard in het doel van Heracles: 3-0. Daarmee waren de drie punten wel binnen voor Telstar, maar waren ze nog niet definitief veilig door het gelijkspel van Excelsior en FC Volendam.

Bizar scenario bij allerlaatste speelronde

Voor Telstar en FC Volendam wacht volgend weekend een bizar scenario in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. Excelsior heeft zich door het gelijkspel tegen FC Volendam al veilig gespeeld. De Kralingers hebben 35 punten, kort daarachter volgt Telstar met 34 punten en FC Volendam met 32 punten.

In de laatste speelronde spelen uitgerekend Telstar en Volendam tegen elkaar. De Witte Leeuwen hebben dan een gelijkspel óf overwinning nodig om zich definitief te handhaven in de Eredivisie.

