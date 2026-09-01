FC Barcelona wil zich dolgraag versterken met Ruud Nijstad. De 18-jarige verdediger van FC Twente verlengde eerder deze zomer nog zijn contract, maar kan alsnog vertrekken uit Enschede. De Spaanse topclub wil, ondanks een eerdere afwijzing, nog altijd werk maken van de komst van Nijstad. Sportnieuws.nl weet echter dat de Tukker niet openstaat voor een vertrek.

Nijstad geldt wereldwijd als één van de grootste talenten van de Nederlandse velden. Bayern München en FC Barcelona hengelden al eerder naar de diensten van de talentvolle verdediger, maar desondanks verlengde Nijstad halverwege juni zijn contract bij FC Twente met liefst drie jaar. Daarmee leken alle transferperikelen voorbij, maar dinsdagochtend werd bekend dat FC Barcelona opnieuw een poging wil wagen om Nijstad over te nemen.

FC Barcelona geeft niet op

Volgens de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo wil Nijstad inmiddels zelf dolgraag een stap maken naar Catalonië. "Het mooiste is dat Nijstad er alles aan doet om Twente te verlaten, wetende dat de kans bij Barcelona zich wellicht niet meer zal voordoen." Volgens de krant is bij FC Barcelona bekend dat FC Twente niet van plan is Nijstad zomaar te laten gaan. Daarom heeft de Enschedese club een bod van acht miljoen euro afgewezen. Desondanks hopen ze, mede dankzij de speler zelf, alsnog een akkoord te bereiken en Nijstad vóór het sluiten van de transfermarkt vast te leggen.

Nijstad blijft bij FC Twente

Sportnieuws.nl heeft echter uit meerdere bronnen vernomen dat Nijstad op dit moment niet openstaat voor een overstap naar FC Barcelona, ondanks dat hij zich gevleid voelt door de interesse van de Spaanse topclub. Het talent geeft de voorkeur aan zijn ontwikkeling bij FC Twente en wil zich met een succesvol seizoen in de Conference League én een volledig jaar in de Eredivisie verder klaarstomen voor een volgende stap in zijn carrière.

Nijstad, die een verstandige kring om zich heen heeft, tekende halverwege juni met zijn volle verstand een nieuw contract tot de zomer van 2029. "Afgelopen half jaar heb ik veel mee mogen maken en veel geleerd bij FC Twente. Ik heb niet het gevoel dat ik hier bij FC Twente al ben uit gevoetbald. Na alle voor- en nadelen op een rij te hebben gezet gaf mij het beste gevoel om hier te blijven, in mijn eigen omgeving", zei Nijstad via de officiële kanalen van zijn club. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat Nijstad alsnog vertrekt.